Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ниццы», 22 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Лион»: Лопеш, Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлс, Толиссо, Матич, Какере, Бенрахма, Ляказетт, Нуама.
Главный тренер: Пьер Саже
«Ницца»: Булка, Бар, Тодибо, Менди, Лотомба, Ндайшими, Будауи, Сансон, Гессан, Луше, Лаборд.
Главный тренер: Франческо Фариоли
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».