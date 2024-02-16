Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ниццы», 22 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лион»: Лопеш, Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлс, Толиссо, Матич, Какере, Бенрахма, Ляказетт, Нуама.

Главный тренер: Пьер Саже

«Ницца»: Булка, Бар, Тодибо, Менди, Лотомба, Ндайшими, Будауи, Сансон, Гессан, Луше, Лаборд.

Главный тренер: Франческо Фариоли

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ницца»