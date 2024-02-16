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    • «Лион» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2024

    «Лион» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ниццы», 22 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лион»: Лопеш, Тальяфико, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлс, Толиссо, Матич, Какере, Бенрахма, Ляказетт, Нуама.

    Главный тренер: Пьер Саже

    «Ницца»: Булка, Бар, Тодибо, Менди, Лотомба, Ндайшими, Будауи, Сансон, Гессан, Луше, Лаборд.

    Главный тренер: Франческо Фариоли

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ницца»

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 11:09
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