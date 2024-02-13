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    • Жирков оценил потенциальный трансфер Чалова из ЦСКА в «Зенит»

    Жирков оценил потенциальный трансфер Чалова из ЦСКА в «Зенит»

    Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков оценил возможный переход форварда Федора Чалова из московского клуба в петербургский.

    «Возможный переход Чалова в «Зенит»? Это трансферы, это бизнес.

    Будут ли вопросы к Фeдору после перехода? Нет. Если клубы договорятся. Все куда-то переходят, это футбольная жизнь», – сказал Жирков.

    • В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
    • Сообщалось, что ЦСКА готов увеличить зарплату нападающего в 2-2,5 раза, но «Зенит» предлагает больше.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.02.2024 19:50
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1707843177
    Чалов не нужен
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    mamba9090909
    1707843660
    Да не нужен он в Зените.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707845688
    Что за бред. Один насвистел и понеслось. Скорее агент подсуетился. На имени Зенит многие пиарятся. Гыгыгы
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    ...уефан
    1707850304
    ...или это фейк или Чалов глуп и жаден...
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    Sergey-Martinov-yandex
    1707902463
    Политика Зенита, не съем так понадкусываю, кого-то очень напоминает. Интересно, какой рейтинг был бы у Семака, без бабла Газпрома?
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