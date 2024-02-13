Жирков оценил потенциальный трансфер Чалова из ЦСКА в «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков оценил возможный переход форварда Федора Чалова из московского клуба в петербургский.
«Возможный переход Чалова в «Зенит»? Это трансферы, это бизнес.
Будут ли вопросы к Фeдору после перехода? Нет. Если клубы договорятся. Все куда-то переходят, это футбольная жизнь», – сказал Жирков.
- В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- Сообщалось, что ЦСКА готов увеличить зарплату нападающего в 2-2,5 раза, но «Зенит» предлагает больше.