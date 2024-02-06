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    Стало известно, какую зарплату «Зенит» предлагает Чалову

    Агент Федора Чалова одновременно общается не только с ЦСКА, а и с «Зенитом».

    Стороны обсуждают возможный переход нападающего в петербургский клуб следующей зимой в качестве свободного агента.

    «Зенит» готов платить ему около 3,5 миллиона евро в год – это больше, чем предлагает ЦСКА.

    Сам футболист хочет в Европу, поэтому на сегодняшний день не стремится ни к продлению контракта с ЦСКА, ни к трансферу в «Зенит».

    • В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает через год.
    • Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    06.02.2024 14:58
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    Комментарии (9)
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    Ziklop
    1707221086
    не нужен Чалов Зениту, тренер нужен и игроков тренер должен подбирать! Семак как человек хороший, но слабый тренер!
    Ответить
    Таврида
    1707222058
    Чалов с игры забил в этом сезоне меньше чем Заболотный. Федя, давай досвидос, больше чем уровень Трабзонспора ты не потянешь. 6 лямов бакинских с Чалова снять - большой успех, хотя раньше 25 давали...
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    Artemka444
    1707223696
    Какая Европа то ему!!! Если по 25 голов ложил бы то может и да!!
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    Suvorov71
    1707223833
    Да ладно, помойные сами знают, кто и что им нужен, ну нельзя одних бразильцев покупать, надо размешивать
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707234642
    Езжай Федя куда хочешь) не нужен ты в Питере
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707238873
    Фейк. Гыгыгы
    Ответить
    Виторио
    1707292529
    Казахстан нониче тоже Европа.
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