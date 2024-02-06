Стало известно, какую зарплату «Зенит» предлагает Чалову

Агент Федора Чалова одновременно общается не только с ЦСКА, а и с «Зенитом».

Стороны обсуждают возможный переход нападающего в петербургский клуб следующей зимой в качестве свободного агента.

«Зенит» готов платить ему около 3,5 миллиона евро в год – это больше, чем предлагает ЦСКА.

Сам футболист хочет в Европу, поэтому на сегодняшний день не стремится ни к продлению контракта с ЦСКА, ни к трансферу в «Зенит».