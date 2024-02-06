Стало известно, какую зарплату «Зенит» предлагает Чалову

Агент Федора Чалова одновременно общается не только с ЦСКА, а и с «Зенитом».
Стороны обсуждают возможный переход нападающего в петербургский клуб следующей зимой в качестве свободного агента.
«Зенит» готов платить ему около 3,5 миллиона евро в год – это больше, чем предлагает ЦСКА.
Сам футболист хочет в Европу, поэтому на сегодняшний день не стремится ни к продлению контракта с ЦСКА, ни к трансферу в «Зенит».
- В этом сезоне форвард забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с ЦСКА истекает через год.
- Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.