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    • «Лейпциг» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2024

    «Лейпциг» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Реала», 1/9 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лейпциг»: Гулачи, Раум, Клостерманн, Орбан, Хенрикс, Шлагер, Симонс, Ольмо, Кампль, Шешко, Опенда.

    Главный тренер: Марко Розе

    «Реал»: Лунин, Менди, Чуамени, Карвахаль, Лукас, Вальверде, Камавинга, Модрич, Кроос, Винисиус, Рамос Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Реал»

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.02.2024 12:00
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