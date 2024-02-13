Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Реала», 1/9 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Клостерманн, Орбан, Хенрикс, Шлагер, Симонс, Ольмо, Кампль, Шешко, Опенда.

Главный тренер: Марко Розе

«Реал»: Лунин, Менди, Чуамени, Карвахаль, Лукас, Вальверде, Камавинга, Модрич, Кроос, Винисиус, Рамос Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Реал»