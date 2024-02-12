Прогноз Самедова на чемпионскую гонку РПЛ

Селекционер «Факела» Александр Самедов оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» должен быть так высоко. Феномен команды зависит от общего состояния российского футбола. Похоже ли это на «Спартак» в последний чемпионский сезон? Нет. Во-первых, по уровню игроков – совершенно разные команды. Это разные истории.

Наблюдая за тем, как «Краснодар» развивается, они должны были когда-то бороться… Вложения, хорошие футболисты, инфраструктура. Для этого всe есть. Команда борется за чемпионство, но станет ли она им? Имеет ли «Краснодар» такие же возможности, как тот «Спартак»? Считаю, что нет…

Думаю, «Зенит» со своим ресурсом их сожрeт. У них классный нападающий Кордоба, но мне кажется, что на дистанции «Зенит» их схавает. Да, у «Зенита» тоже не всe так классно, но за счeт опыта, борьбы кажется, что на дистанции «Краснодар» даст осечку, а «Зенит» потихонечку...» – сказал Самедов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».