Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Монако», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ницца»: Булка, Данте, Тодибо, Ндайшими, Бар, Тюрам, Сансон, Будауи, Лаборд, Лотомба, Гессан.
Главный тренер: Франческо Фариоли
«Монако»: Кен, Керер, Салису, Магасса, Якобс, Головин, Фофана, Аклиуш, Вандерсон, Бен-Йеддер, Бен-Сегир.
Главный тренер: Адольф Хюттер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».