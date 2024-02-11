Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Монако», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ницца»: Булка, Данте, Тодибо, Ндайшими, Бар, Тюрам, Сансон, Будауи, Лаборд, Лотомба, Гессан.

    Главный тренер: Франческо Фариоли

    «Монако»: Кен, Керер, Салису, Магасса, Якобс, Головин, Фофана, Аклиуш, Вандерсон, Бен-Йеддер, Бен-Сегир.

    Главный тренер: Адольф Хюттер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Монако»

    «Ницца» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Новости по теме
    Головин повторил знаменитый жест Аршавина после гола «Ницце» 8
    Головин высказался после победного гола «Ницце»
    Лига 1. Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей» (3:2) 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2024 13:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+