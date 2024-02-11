Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Монако», 21 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ницца»: Булка, Данте, Тодибо, Ндайшими, Бар, Тюрам, Сансон, Будауи, Лаборд, Лотомба, Гессан.

Главный тренер: Франческо Фариоли

«Монако»: Кен, Керер, Салису, Магасса, Якобс, Головин, Фофана, Аклиуш, Вандерсон, Бен-Йеддер, Бен-Сегир.

Главный тренер: Адольф Хюттер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Монако»