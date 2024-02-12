Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Головин высказался после победного гола «Ницце»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «Ниццей» (3:2) в 21-м туре Лиги 1. У россиянина решающий гол.

    «Нас устраивали только три очка, поэтому одержать победу в таком матче очень ценно и важно. Надо отдать должное сопернику: видно, что они находятся в хорошей форме и даже играя в меньшинстве нашли шанс, отыгрались.

    Хорошо, что удалось практически сразу забить третий гол и по делу выиграть этот матч. Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», – сказал Головин.

    • У Александра в сезоне Лиги 1 19 матчей, 6 голов, 4 ассиста.
    • Головин стоит 30 миллионов евро.
    • Год назад им интересовалась «Боруссия» Д.

    Новости по теме
    Лига 1. «Монако» без Головина проиграл дома «Тулузе»
    Шалимов определил, кто «мощнее» – Миранчук или Головин 1
    Вице-чемпион мира Галлас — о Головине: «Он недостаточно стабилен» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2024 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+