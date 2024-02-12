Головин высказался после победного гола «Ницце»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «Ниццей» (3:2) в 21-м туре Лиги 1. У россиянина решающий гол.

«Нас устраивали только три очка, поэтому одержать победу в таком матче очень ценно и важно. Надо отдать должное сопернику: видно, что они находятся в хорошей форме и даже играя в меньшинстве нашли шанс, отыгрались.

Хорошо, что удалось практически сразу забить третий гол и по делу выиграть этот матч. Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», – сказал Головин.