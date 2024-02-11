Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Милан» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Милан» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Милан»: Меньян, Теобалт, Кьер, Габбиа, Калабрия, Леау, Муса, Пулишич, Адли, Лофтус-Чик, Жиру.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Наполи»: Голлини, Эстигард, Жуан, Ррахмани, Ди Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Симеоне, Политано.

    Главный тренер: Вальтер Маццарри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи»

    «Милан» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Новости по теме
    Серия А. Гол Эрнандеса принес «Милану» победу в матче с «Наполи» (1:0) 3
    Стали известны стартовые составы на матч «Милан» – «Наполи»: 11 февраля
    «Милан» – «Наполи»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2024 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+