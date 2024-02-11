Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Милан»: Меньян, Теобалт, Кьер, Габбиа, Калабрия, Леау, Муса, Пулишич, Адли, Лофтус-Чик, Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Наполи»: Голлини, Эстигард, Жуан, Ррахмани, Ди Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Симеоне, Политано.

Главный тренер: Вальтер Маццарри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи»