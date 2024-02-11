В воскресенье, 11 февраля, в одном из важнейших матчей 24-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Наполи». Игра пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

«Милан»

«Милан» не проигрывает в Серии А с начала декабря и не оставляет надежд на чемпионство. Сейчас команда Стефано Пиоли занимает 3-е место, отставая от лидирующего «Интера» на 8 очков и сыграв на матч больше.

На счету «Милана» 15 побед, 4 ничьих и 4 поражений при разнице мячей 46:27 (больше забил только другой миланский клуб). В прошлом туре подопечные Пиоли вырвали победу у «Фрозиноне» – 3:2.

«Наполи»

Предел мечтаний «Наполи» в этом сезоне – попадание в топ-4. На данный момент подопечные Вальтера Маццарри занимают 7-е место с 35 очками – отставание от четверки составляет 4 пункта.

«Наполи» добыл 10 побед, 5 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл, разница мячей – 32:26. В прошлом туре неаполитанцы одолели «Верону» – 2:1.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Милан» – «Наполи»

Последние очные матчи команд приносят много голов. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.80.