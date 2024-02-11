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    • «Милан» – «Наполи»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    «Милан» – «Наполи»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, в одном из важнейших матчей 24-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Наполи». Игра пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

    «Милан»

    «Милан» не проигрывает в Серии А с начала декабря и не оставляет надежд на чемпионство. Сейчас команда Стефано Пиоли занимает 3-е место, отставая от лидирующего «Интера» на 8 очков и сыграв на матч больше.

    На счету «Милана» 15 побед, 4 ничьих и 4 поражений при разнице мячей 46:27 (больше забил только другой миланский клуб). В прошлом туре подопечные Пиоли вырвали победу у «Фрозиноне» – 3:2.

    «Наполи»

    Предел мечтаний «Наполи» в этом сезоне – попадание в топ-4. На данный момент подопечные Вальтера Маццарри занимают 7-е место с 35 очками – отставание от четверки составляет 4 пункта.

    «Наполи» добыл 10 побед, 5 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл, разница мячей – 32:26. В прошлом туре неаполитанцы одолели «Верону» – 2:1.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

    • 29.10.23 «Наполи» – «Милан» – 2:2;
    • 02.04.23 «Наполи» – «Милан» – 0:4;
    • 18.09.22 «Милан» – «Наполи» – 1:2;
    • 06.03.22 «Наполи» – «Милан» – 0:1;
    • 19.12.21 «Милан» – «Наполи» – 0:1.

    Прогноз на матч «Милан» – «Наполи»

    Последние очные матчи команд приносят много голов. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 10:50
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