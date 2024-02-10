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    • Слуцкий объяснил, почему согласился тренировать «Шанхай Шэньхуа»

    Слуцкий объяснил, почему согласился тренировать «Шанхай Шэньхуа»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как оказался в Китае.

    «На протяжении года, пока я не работал, я получал очень большое количество вариантов работы за рубежом. Потому что я для себя решил, что на данном этапе мне было бы интереснее продолжить карьеру за рубежом.

    На самом деле, вариант «Шанхай Шэньхуа» – это максимально возможный на сегодня вариант для российского специалиста. Потому что огромное количество стран у тебя автоматически закрывается из-за паспорта, какое-то количество стран закрывается из-за высокой конкуренции…

    Вряд ли российского специалиста позовут в Саудовскую Аравию, потому что они могут выбирать любого тренера мира. Поэтому у тебя остаeтся ограниченное количество стран, мест, возможностей.

    На мой взгляд, китайский клуб, амбициозный, с огромной армией болельщиков, который будет выступать в азиатской Лиге чемпионов, который ставит задачу вернуть ведущие позиции в китайском футболе – это, наверное, околомаксимальный вариант, который можно было получить.

    Поэтому я воспринял этот вариант с огромным энтузиазмом», – заявил тренер в интервью «Лиге Ставок».

    • Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
    • Тренер был без работы с ноября 2022-го, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 11:11
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    DOCTOR PENALTY
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    Согласился... Долго уговаривали, минут десять. )
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