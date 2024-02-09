Эксклюзивное интервью Леонида Слуцкого – о Шанхае, жизни в Китае и Кубке Азии

Эксклюзивное интервью с амбассадором Лиги Ставок и новым тренером футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». О жизни в Шанхае, о трудностях коммуникации с игроками, кухне. О различиях с российским футболом. Самое свежее интервью нашего тренера, который работает в Китае.

Вы узнаете:

– Что первым делом сделает Леонид Слуцкий, когда приедет в Россию?

– Чем китайские игроки похожи на наших?

– Перейдет ли Артем Дзюба в состав “Шанхай Шэньхуа”?

Эксклюзивно, честно, весело! Интервью – здесь.

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