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    • Эксклюзивное интервью Леонида Слуцкого – о Шанхае, жизни в Китае и Кубке Азии

    Эксклюзивное интервью Леонида Слуцкого – о Шанхае, жизни в Китае и Кубке Азии

    Эксклюзивное интервью с амбассадором Лиги Ставок и новым тренером футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». О жизни в Шанхае, о трудностях коммуникации с игроками, кухне. О различиях с российским футболом. Самое свежее интервью нашего тренера, который работает в Китае.

    Вы узнаете:

    – Что первым делом сделает Леонид Слуцкий, когда приедет в Россию?

    – Чем китайские игроки похожи на наших?

    – Перейдет ли Артем Дзюба в состав “Шанхай Шэньхуа”?

    Эксклюзивно, честно, весело! Интервью – здесь.

    Токен: 2SDnjbxQEkg

    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 17:32
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