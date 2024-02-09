Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об особенностях работы в Китае.

«В России, если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь ему «выписать» легкого леща или легкую затрещину. А, оказывается, в китайских командах это вообще разрешено!

Применять физическое насилие над молодыми подопечными – у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах. И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений.

Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», – заявил тренер в интервью «Лиге Ставок».