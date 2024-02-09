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    • Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки»

    Слуцкий: «В Китае разрешено применять физическое насилие над молодыми – это очень развязывает руки»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал об особенностях работы в Китае.

    «В России, если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь ему «выписать» легкого леща или легкую затрещину. А, оказывается, в китайских командах это вообще разрешено!

    Применять физическое насилие над молодыми подопечными – у них разрешено и в школах, и в футбольных коллективах. И это могут делать старшие, не спрашивая разрешения и не имея хороших человеческих отношений.

    Поэтому это очень сильно развязывает тебе руки. В прямом и переносном смысле», – заявил тренер в интервью «Лиге Ставок».

    • Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
    • Тренер был без работы с ноября 2022-го, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 23:23
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1707512891
    это очень развязывает руки== Вот почему у Слуцкого не получилось в голландском Витесс и английском Халл Сити .Там не разрешалось бить игроков и потому у него были связаны руки. ))) Ну теперь у него развязаны руки. Может сделает битьем свой клуб чемпионом Китая .)))
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    fakeid
    1707514395
    да у них там и палками можно **здить. на ютубе есть соответствующие видосы. кндр прям.
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    k611
    1707542138
    Будет как в нашей раше футболистов бить.
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