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    «Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, в центральном матче 24-го тура Серии А сыграют «Рома» и «Интер». Игра пройдет в Риме, начало – в 20:00 (мск).

    «Рома»

    «Рома» после увольнения Жозе Моуринью выдала серию из 3 побед и вернулась в борьбу за место в Лиге чемпионов. Сейчас римляне занимают 5-е место, набрав в 23 турах 38 очков. Отставание от идущей на 4-й позиции «Аталанты» – 1 очко, но римляне сыграли на матч больше.

    На счету команды Даниэле Де Росси 11 побед, 5 ничьих и 7 поражений, разница мячей – 40:26 (больше забили только «Интер» и «Милан»). В прошлом туре «Рома» разгромила «Кальяри» – 4:0.

    «Интер»

    «Интер» подходит к матчу с серией из 4 побед и уверенным лидерством в чемпионате. Подопечные Симоне Индзаги набрали 57 очков после 22 туров и опережают «Ювентус» на 4 пункта, имея матч в запасе.

    На счету миланского клуба 18 побед, 3 ничьих и 1 поражение, разница голов – 51:10 (лучшие защита и нападение Серии А). В прошлом туре «Интер» победил главного конкурента в чемпионской гонке «Ювентус» – 1:0.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

    • 29.10.23 «Интер» – «Рома» – 1:0;
    • 06.05.23 «Рома» – «Интер» – 0:2;
    • 01.10.22 «Интер» – «Рома» – 1:2;
    • 23.04.22 «Интер» – «Рома» – 3:1;
    • 04.12.21 «Рома» – «Интер» – 0:3.

    • Прогноз на матч «Рома» – «Интер»

    «Рома» находится на подъеме и наверняка создаст проблемы миланцам. Прогноз – обе забьют с коэффициентом 2.02.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:44
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