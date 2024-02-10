Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Рома»: Патрисиу, Анхелиньо, Льоренте, Манчини, Карсдорп, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Лукаку, Эль-Шаарави, Дибала.
Главный тренер: Даниэле Де Росси
«Интер»: Зоммер, Бастони, Павар, Ачерби, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Мартинес, Тюрам.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».