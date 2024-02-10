Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Рома»: Патрисиу, Анхелиньо, Льоренте, Манчини, Карсдорп, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Лукаку, Эль-Шаарави, Дибала.

Главный тренер: Даниэле Де Росси

«Интер»: Зоммер, Бастони, Павар, Ачерби, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Мартинес, Тюрам.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»