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    • «Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Интера», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Рома»: Патрисиу, Анхелиньо, Льоренте, Манчини, Карсдорп, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Лукаку, Эль-Шаарави, Дибала.

    Главный тренер: Даниэле Де Росси

    «Интер»: Зоммер, Бастони, Павар, Ачерби, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Мартинес, Тюрам.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Интер»

    «Рома» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 11:09
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