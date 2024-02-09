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    «Фулхэм» – «Борнмут»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Фулхэм» м «Борнмут». Команды сыграют в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

    «Фулхэм»

    Команда Марку Силвы сыграла 23 игры и набрала 26 очков. У «Фулхэма» 7 побед, 5 ничьих и 11 поражений, 30 забитых и 38 пропущенных мячей.

    Последние результаты «Фулхэма» в Премьер-лиге:

    «Борнмут»

    Подопечные Андони Ираолы выиграли 7 раз, проиграли 9 матчей и свели 6 поединков вничью. «Борнмут» набрал 27 очков и занимает 12-е место, разница мячей – 30:41.

    Предыдущие результаты «Борнмута» в Премьер-лиге:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд:

    • 26.12.23 «Борнмут» – «Фулхэм» – 3:0;
    • 01.04.23 «Борнмут» – «Фулхэм» – 2:1;
    • 15.10.22 «Фулхэм» – «Борнмут» – 2:2;
    • 23.04.22 «Борнмут» – «Фулхэм» – 1:1 (Чемпионшип);
    • 04.12.21 «Фулхэм» – «Борнмут» – 1:1 (Чемпионшип).

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Борнмут»

    Команды приблизительно равны, что доказывает и положение в турнирной таблице. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 17:54
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