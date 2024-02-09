В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Фулхэм» м «Борнмут». Команды сыграют в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

«Фулхэм»

Команда Марку Силвы сыграла 23 игры и набрала 26 очков. У «Фулхэма» 7 побед, 5 ничьих и 11 поражений, 30 забитых и 38 пропущенных мячей.

Последние результаты «Фулхэма» в Премьер-лиге:

«Борнмут»

Подопечные Андони Ираолы выиграли 7 раз, проиграли 9 матчей и свели 6 поединков вничью. «Борнмут» набрал 27 очков и занимает 12-е место, разница мячей – 30:41.

Предыдущие результаты «Борнмута» в Премьер-лиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд:

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Борнмут»

Команды приблизительно равны, что доказывает и положение в турнирной таблице. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.60.