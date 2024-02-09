В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ встретятся «Фулхэм» м «Борнмут». Команды сыграют в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).
«Фулхэм»
Команда Марку Силвы сыграла 23 игры и набрала 26 очков. У «Фулхэма» 7 побед, 5 ничьих и 11 поражений, 30 забитых и 38 пропущенных мячей.
Последние результаты «Фулхэма» в Премьер-лиге:
- 03.02.24 «Бернли» – «Фулхэм» – 2:2;
- 30.01.24 «Фулхэм» – «Эвертон» – 0:0;
- 13.01.24 «Челси» – «Фулхэм» – 1:0.
«Борнмут»
Подопечные Андони Ираолы выиграли 7 раз, проиграли 9 матчей и свели 6 поединков вничью. «Борнмут» набрал 27 очков и занимает 12-е место, разница мячей – 30:41.
Предыдущие результаты «Борнмута» в Премьер-лиге:
- 04.02.24 «Борнмут» – «Ноттингем Форест» – 1:1;
- 01.02.24 «Вест Хэм» – «Борнмут» – 1:1;
- 21.01.24 «Борнмут» – «Ливерпуль» – 0:4.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд:
- 26.12.23 «Борнмут» – «Фулхэм» – 3:0;
- 01.04.23 «Борнмут» – «Фулхэм» – 2:1;
- 15.10.22 «Фулхэм» – «Борнмут» – 2:2;
- 23.04.22 «Борнмут» – «Фулхэм» – 1:1 (Чемпионшип);
- 04.12.21 «Фулхэм» – «Борнмут» – 1:1 (Чемпионшип).
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Борнмут»
Команды приблизительно равны, что доказывает и положение в турнирной таблице. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.60.