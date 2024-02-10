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    • «Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Борнмута», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Адарабиойо, Рим, Кастань, Рид, Палинья, Перейра, Виллиан, Рид, Муньис.

    Главный тренер: Марку СилвСилва

    «Борнмут»: Пеннето, Келли, Сенеси, Забарный, Смит, Кук, Семеньо, Синистерра, Клюйверт, Кристи, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Борнмут»

    «Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 10:12
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