Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Борнмута», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Адарабиойо, Рим, Кастань, Рид, Палинья, Перейра, Виллиан, Рид, Муньис.

Главный тренер: Марку СилвСилва

«Борнмут»: Пеннето, Келли, Сенеси, Забарный, Смит, Кук, Семеньо, Синистерра, Клюйверт, Кристи, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Борнмут»