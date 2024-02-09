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    • Орлов оценил перспективы Чалова в случае перехода в «Зенит»

    Орлов оценил перспективы Чалова в случае перехода в «Зенит»

    Журналист Геннадий Орлов отреагировал на слухи, что «Зенит» хочет заполучить форварда ЦСКА Федора Чалова.

    «Нужен ли «Зениту» Чалов? Думаю, летом Кассьерра уедет. С ним продлили контракт в том числе для того, чтобы заработать на трансфере. Его же уже звали в ОАЭ, были такие попытки. Поэтому нужна замена.

    Чалов подходит «Зениту». У него высокий футбольный интеллект. Убежден, он быстро сыграется с бразильцами, поймет их на поле, найдет с ними общий язык.

    Если помните, я составлял символическую сборную первой части чемпионата России. Включил в нее Чалова, а не Тюкавина. Не все поняли такой выбор. Но я считаю, что армеец разнообразнее, опытнее.

    Чалов склоняется к переезду в Европу? Ну если будет хорошее предложение, вариант, почему нет? Это же его выбор. Лишь бы ему было хорошо.

    Тот же Миранчук перетерпел и доказывает, что российские футболисты способны выступать в серьезном европейском клубе. У Чалова тоже есть качества. Главное, чтобы тренер в него поверил», – сказал Орлов.

    • В этом сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 млн евро.
    • Сообщалось, что ЦСКА готов увеличить зарплату нападающего в 2-2,5 раза, но «Зенит» предлагает больше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2024 15:30
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    Комментарии (9)
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    WE ARE FOR PETER
    1707484777
    Чалов не потянет в Зените,ленивый он
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707485393
    Ехай в Европу Федя
    Ответить
    TIMOTHY
    1707487032
    Коней не нужно)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707487952
    Чалов ждёт миллиарды,на игру положил болт
    Ответить
    ...уефан
    1707490698
    ... правильно,купить и на лавку посадить...
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