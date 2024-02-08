Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Ростова», «Рубина» Сердар Азмун доволен временем в петербургском клубе.

«Эта была самая хорошая команда в моей карьере. Сергей Семак мне очень помогал. В этой команде я много забивал, выиграл много трофеев. Был очень рад увидеть всех.

У «Зенита» хороший тренер. Он знает, что делать на поле. И для меня Богданыч – топ. Дай бог, он получит шанс поработать в Европе. Потому что в России он уже всe выиграл», – сказал иранец в эфире «Матч ТВ».