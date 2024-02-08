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    Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ

    Бывший нападающий «Зенита», «Ростова», «Рубина» Сердар Азмун доволен временем в петербургском клубе.

    «Эта была самая хорошая команда в моей карьере. Сергей Семак мне очень помогал. В этой команде я много забивал, выиграл много трофеев. Был очень рад увидеть всех.

    У «Зенита» хороший тренер. Он знает, что делать на поле. И для меня Богданыч – топ. Дай бог, он получит шанс поработать в Европе. Потому что в России он уже всe выиграл», – сказал иранец в эфире «Матч ТВ».

    • Игрок был в «Зените» в 2019-2022 годах.
    • Потом он перешел в «Байер».
    • Сейчас Азмун в аренде в «Роме».

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2024 22:38
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    Комментарии (6)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707422215
    Зенит он такой,лучший !
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    VPERDIV SPARTAK
    1707423553
    Зенит топчик,самый популярный в России
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    mutabor0992
    1707427607
    Ну еще бы!Ссынит на бабки так опустил,что наверное аж по ночам ссытся и ножками сучит.А потом просто свалил.Ну умора!p.s.А ПоХданыч в Европе поработать...Кем?Массажистом в салоне или барменом в гей клубе?
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