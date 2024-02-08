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    РФС обнародовал заработки клубов в Кубке России

    РФС опубликовал размеры призовых, которые заработали клубы в текущем розыгрыше Кубка России. Он выплачиваются за достижение спортивного результата и исполнение коммерческих и медийных обязательств.

    Клубы РПЛ суммарно заработали за групповой этап 907,2 миллиона рублей. В лидерах – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала больше всех очков и получила 75,7 миллиона рублей.

    Команды Пути регионов Кубка России суммарно заработали 120,8 миллиона рублей. В лидерах победители шестого раунда – «Волгарь», «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск». Каждый из клубов уже получил по 8,5 миллиона рублей.

    • Борьбу за победу в текущем розыгрыше Кубка России продолжают 16 клубов.
    • Турнир возобновится 12-14 марта.

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    Источник: телеграм-канал FONBET Кубок России

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    08.02.2024 18:10
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1707405455
    А народная сколько заработала!? Ничего не дали хрюшкам )) за что давать то если и вторая лига нагибает как хочет КБ))
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