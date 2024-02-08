РФС обнародовал заработки клубов в Кубке России

РФС опубликовал размеры призовых, которые заработали клубы в текущем розыгрыше Кубка России. Он выплачиваются за достижение спортивного результата и исполнение коммерческих и медийных обязательств.

Клубы РПЛ суммарно заработали за групповой этап 907,2 миллиона рублей. В лидерах – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала больше всех очков и получила 75,7 миллиона рублей.

Команды Пути регионов Кубка России суммарно заработали 120,8 миллиона рублей. В лидерах победители шестого раунда – «Волгарь», «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск». Каждый из клубов уже получил по 8,5 миллиона рублей.