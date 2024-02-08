Гаджиев объяснил выбор нового тренера на место Бердыева в клуб-лидер Первой лиги

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев дал характеристику новому главному тренеру команды Хасанби Биджиеву.

«Ожидаем, что он справится с этой работой. Под этими ожиданиями есть основания – это его опыт, который был в «Локомотиве» и «Анжи», когда там все звезды были. Последние годы он был в Нальчике, там нет особых условий, но поддерживает относительно неплохой уровень.

Выдержанный, трезвый, солидный мужчина. Мы думаем, что по ментальности и характеру он близок к Бердыеву. Регалий поменьше, но ничего, у нас тоже команда не звездная», – сказал Гаджиев.