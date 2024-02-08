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    • Гаджиев объяснил выбор нового тренера на место Бердыева в клуб-лидер Первой лиги

    Гаджиев объяснил выбор нового тренера на место Бердыева в клуб-лидер Первой лиги

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев дал характеристику новому главному тренеру команды Хасанби Биджиеву.

    «Ожидаем, что он справится с этой работой. Под этими ожиданиями есть основания – это его опыт, который был в «Локомотиве» и «Анжи», когда там все звезды были. Последние годы он был в Нальчике, там нет особых условий, но поддерживает относительно неплохой уровень.

    Выдержанный, трезвый, солидный мужчина. Мы думаем, что по ментальности и характеру он близок к Бердыеву. Регалий поменьше, но ничего, у нас тоже команда не звездная», – сказал Гаджиев.

    • Ранее 57-летний Хасанби Биджиев возглавлял «Спартак-Нальчик». До этого он работал в качестве тренера в волгоградском «Роторе» и в курском «Авангарде».
    • 1 февраля «Динамо» объявило, что главный тренер Курбан Бердыев покинет команду. Специалист ушел с должности по собственному желанию.
    • Под его руководством махачкалинцы набрали 37 очков в 20 турах и занимают первое место в Первой лиге.

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    Источник: Metaratings.ru

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    08.02.2024 14:14
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1707396009
    Регалий поменьше, но не убежит никуда.
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    ZeBolotny
    1707418856
    Очень не очевидный выбор... Вряд ли справится с задачей выхода в РПЛ. Я надеялся, что это будет опытный тренер с результатами.
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