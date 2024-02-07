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    «Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»

    Новый тренер «Коринтианса» Антониу Оливейра хочет видеть в составе команды двух игроков «Зенита» – Кладуиньо и Ду Кейроса. Оба ранее находились в системе клуба из Сан-Паулу.

    В начале года «Зенит» сообщил, что оценивает Клаудиньо в 20 миллионов евро, но недавно до руководства «Коринтианс» дошла информация о том, что возможна аренда атакующего хавбека с правом выкупа.

    Переход Ду Кейроса возможен в рамках обмена на 23-летнего аргентинского опорника Фаусто Веру, которого новый тренер готов отпустить. В связи с этим «Коринтианс» попытается включить аргентинца в сделку.

    В прошлом году заполучить Клаудиньо хотел «Фламенго», игрок выражал желание вернуться в Бразилию. Срок его нынешнего контракта с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что на Ду Кейроса претендует также «Васко да Гама».

    • На счету 27-летнего Клаудиньо 4 гола и 4 передачи в 25 матчах сезона за «Зенит».
    • 24-летний опорник Ду Кейрос провел 16 матчей за петербуржцев и забил 1 гол.

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    Источник: UOL

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    07.02.2024 12:45
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    Комментарии (8)
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    Дубина
    1707300251
    Отработанный материал! Цыганями даже середняки ТОП 5 не интересуются.. Позор блохастым.
    Ответить
    СпорЦмен
    1707306362
    У источника голова в жопе. Кто же даст Клаудиньо в аренду?
    Ответить
    Ziklop
    1707313778
    ду Кейрос кому-то интересен? не Верю!
    Ответить
    ВетеR
    1707322687
    круговорот европейского неликвида
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