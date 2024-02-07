«Коринтианс» заинтересован в двух бразильцах из «Зенита»

Новый тренер «Коринтианса» Антониу Оливейра хочет видеть в составе команды двух игроков «Зенита» – Кладуиньо и Ду Кейроса. Оба ранее находились в системе клуба из Сан-Паулу.

В начале года «Зенит» сообщил, что оценивает Клаудиньо в 20 миллионов евро, но недавно до руководства «Коринтианс» дошла информация о том, что возможна аренда атакующего хавбека с правом выкупа.

Переход Ду Кейроса возможен в рамках обмена на 23-летнего аргентинского опорника Фаусто Веру, которого новый тренер готов отпустить. В связи с этим «Коринтианс» попытается включить аргентинца в сделку.

В прошлом году заполучить Клаудиньо хотел «Фламенго», игрок выражал желание вернуться в Бразилию. Срок его нынешнего контракта с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Сообщалось, что на Ду Кейроса претендует также «Васко да Гама».