В понедельник, 5 февраля, в 23 туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет с «Севильей». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
«Райо Вальекано»
Команда в 22 матчах Примеры, одержала 5 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В активе «Райо Вальекано» 19 забитых голов и 28 пропущенных мячей. Команда набрала 24 очка, идет на 13 месте с 24 очками. 5 последних матчей:
- 31.01.24 «Атлетико» – «Райо Вальекано»: 2:1;
- 27.01.24 «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 0:0;
- 20.01.24 «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас»: 0:2;
- 17.01.24 «Жирона» – «Райо Вальекано»: 3:1;
- 06.01.24 «Уэска» – «Райо Вальекано»: 0:2.
«Севилья»
«Севилья» с 17 очками идет на 16 месте. Команда в 22 матчах одержала 3 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений, забила 27 голов и пропустила в 36 встречах. 5 последних матчей:
- 28.01 «Севилья» – «Осасуна»: 1:1;
- 25.01 «Атлетико» – «Севилья»: 1:0;
- 21.01 «Жирона» – «Севилья»: 5:1;
- 16.01 «Хетафе» – «Севилья»: 1:3;
- 12.01 «Севилья» – «Алавес»: 2:3.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 07.10.23 «Севилья» – «Райо Вальекано»: 2:2;
- 19.02.23 «Райо Вальекано» – «Севилья»: 1:1;
- 29.10.22 «Севилья» – «Райо Вальекано»: 0:1;
- 13.03.22 «Райо Вальекано» – «Севилья»: 1:1;
- 15.08.21 «Севилья» – «Райо Вальекано»: 3:0.
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Севилья»
Обе команды в последних 5 играх одержали по победе, по разу сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Хозяева ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Райо Вальекано» (2.17).