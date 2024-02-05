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    • «Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля

    «Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля

    В понедельник, 5 февраля, в 23 туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет с «Севильей». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Райо Вальекано»

    Команда в 22 матчах Примеры, одержала 5 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В активе «Райо Вальекано» 19 забитых голов и 28 пропущенных мячей. Команда набрала 24 очка, идет на 13 месте с 24 очками. 5 последних матчей:

    • 31.01.24 «Атлетико» – «Райо Вальекано»: 2:1;
    • 27.01.24 «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 0:0;
    • 20.01.24 «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас»: 0:2;
    • 17.01.24 «Жирона» – «Райо Вальекано»: 3:1;
    • 06.01.24 «Уэска» – «Райо Вальекано»: 0:2.

    «Севилья»

    «Севилья» с 17 очками идет на 16 месте. Команда в 22 матчах одержала 3 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений, забила 27 голов и пропустила в 36 встречах. 5 последних матчей:

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 07.10.23 «Севилья» – «Райо Вальекано»: 2:2;
    • 19.02.23 «Райо Вальекано» – «Севилья»: 1:1;
    • 29.10.22 «Севилья» – «Райо Вальекано»: 0:1;
    • 13.03.22 «Райо Вальекано» – «Севилья»: 1:1;
    • 15.08.21 «Севилья» – «Райо Вальекано»: 3:0.

    Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Севилья»

    Обе команды в последних 5 играх одержали по победе, по разу сыграли вничью и потерпели 3 поражения. Хозяева ближе к успеху. Наш прогноз – победа «Райо Вальекано» (2.17).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2024 13:08
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