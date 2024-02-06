Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц

«Севилья» опубликовала официальное заявление в связи со скандалом, произошедшим в ходе матча 23-го тура Примеры против «Райо Вальекано».

Лукас Окампос готовился вбросить мяч из аута.

В этот момент неизвестный болельщик «Райо» ткнул ему пальцем между ягодиц.

«Севилья» победила со счетом 2:1.

«Севилья» глубоко сожалеет о произошедшем инциденте в матче с «Райо Вальекано», в котором в адрес нашего игрока Лукаса Окампоса был допущен непристойный и совершенно неуместный жест со стороны местного болельщика.

«Севилья» надеется, что будут приняты соответствующие меры, предусмотренные регламентом, с целью сделать так, чтобы подобное поведение больше не повторялось на футбольном поле.

Подобные жесты и поведение не должны проявляться в наших соревнованиях, если мы стремимся стать лучшей лигой в мире.

Также «Севилья» оказывает полную поддержку Лукасу Окампосу, доказавшему, что он умеет сохранять самообладание и остаeтся большим профессионалом даже в ситуации с неприемлемым поведением болельщиков по отношению к нему», – говорится в заявлении.