Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц

    Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц

    «Севилья» опубликовала официальное заявление в связи со скандалом, произошедшим в ходе матча 23-го тура Примеры против «Райо Вальекано».

    • Лукас Окампос готовился вбросить мяч из аута.
    • В этот момент неизвестный болельщик «Райо» ткнул ему пальцем между ягодиц.
    • «Севилья» победила со счетом 2:1.

    «Севилья» глубоко сожалеет о произошедшем инциденте в матче с «Райо Вальекано», в котором в адрес нашего игрока Лукаса Окампоса был допущен непристойный и совершенно неуместный жест со стороны местного болельщика.

    «Севилья» надеется, что будут приняты соответствующие меры, предусмотренные регламентом, с целью сделать так, чтобы подобное поведение больше не повторялось на футбольном поле.

    Подобные жесты и поведение не должны проявляться в наших соревнованиях, если мы стремимся стать лучшей лигой в мире.

    Также «Севилья» оказывает полную поддержку Лукасу Окампосу, доказавшему, что он умеет сохранять самообладание и остаeтся большим профессионалом даже в ситуации с неприемлемым поведением болельщиков по отношению к нему», – говорится в заявлении.

    Новости по теме
    «Валенсия» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    В Испании наказали болельщика, ткнувшего Окампоса пальцем между ягодиц 1
    Мората заплакал после травмы в матче с «Севильей»
    Источник: сайт «Севильи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2024 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1707226027
    А потом пальцы в рот положил. Всё как у мясных.
    Ответить
    acor94
    1707227695
    Да обычная школьная шутка, че панику развели.
    Ответить
    Askhabov-Askhab-google
    1707230647
    Пробег ролика наверное проверял
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+