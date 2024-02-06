Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры

В первом тайме матча 23-го тура Примеры между «Райо Вальекано» и «Севильей» болельщик мадридцев ткнул пальцем между ягодиц нападающего андалусийцев Лукаса Окампоса.

Это произошло в момент, когда форвард готовился вбросить мяч из аута.

«Есть кадры [инцидента] – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики «Райо» такие, но всегда найдутся дураки.

Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем.

Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать [репутацию] болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал Окампос в интервью DAZN.