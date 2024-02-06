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    • Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры

    Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры

    В первом тайме матча 23-го тура Примеры между «Райо Вальекано» и «Севильей» болельщик мадридцев ткнул пальцем между ягодиц нападающего андалусийцев Лукаса Окампоса.

    Это произошло в момент, когда форвард готовился вбросить мяч из аута.

    «Есть кадры [инцидента] – надеюсь, Ла Лига отнесется к этому серьезно, как к расизму и подобным вещам. Я не думаю, что болельщики «Райо» такие, но всегда найдутся дураки.

    Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем.

    Буду надеяться на ответные меры, но я настаиваю, что эта глупость не может запятнать [репутацию] болельщиков, которые вели себя достойно», – сказал Окампос в интервью DAZN.

    • Матч закончился гостевой победой «Севильи» со счетом 2:1.
    • Окампос провел на поле весь матч.

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    Источник: Estadio Deportivo

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    06.02.2024 12:43
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    Комментарии (13)
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    Project Бабангида
    1707213117
    ну давайте кастрируем ему палец
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    MazaiNN
    1707213967
    Оппа
    Ответить
    MaxRnD
    1707214353
    А местный чубатый фрик Михалыч (kirdykprishel) толерантно бы кайфанул, не зря же оно розовыми соплями исходит по гейропейским ценностям
    Ответить
    DVOK68
    1707214907
    Охренительно "нужная "тема) Во всём виноват стадио...трибуны близко к поляне,в Луже 80-х годов такого бы не произошло)
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    LOKOfanatik19
    1707215255
    Представляю, если бы ткунли какому нить афроамериканцу, ***ть началось бы про рассизм.
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    Бомбардиръ
    1707215713
    Вроде этот болельщик за европейские ценности, и там должны даже поддержать его...
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    JIEGEHDA
    1707216984
    Там вроде не туда прям ткнули. Просто так чтоб знали )) а по поводу этого то фанаты прям стоят впритык. Бред . Как можно так обустроить . А если дерби и матч против команды которую ненавидят прям? Что можно встать и дать по роже? . А Окампос молодец как мужик показал а после матча и отреагировал. Не то Винисиус который плакал и ныл
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    ZAITZEFF2011
    1707219102
    Кругом гомосеки.
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    GermanVo
    1707221509
    Расслабился бы, и получал удовольствие. Всё-таки в гейропе играешь. Там так принято.
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    SuperNils
    1707226573
    дзюба и тут спалился
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