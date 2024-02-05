5 февраля на «Стадио Олимпико» «Рома» сыграет с «Кальяри». Матч закроет программу матчей 23 тура Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Рома»

Клуб из столицы Италии получил глоток свежего после расставания с тренером Жозе Моуринью. Занявший его место экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси пока только побеждает. Последовательно были обыграны «Верона» и «Салернитана» (оба матча 2:1). Благодаря последним успехам «Рома» поднялась на шестое место в таблице Серии А.

«Кальяри»

Ветеран тренерского цеха Клаудио Раньери не справляется со своей работой. «Кальяри» постепенно тонет, застряв на 18 строчке. Не исключено, что совсем скоро у островной команды будет новый наставник.

Личные встречи

Три крайних поединка команд завершились следующим образом:

08.10.2023 «Кальяри» – «Рома» 1:4

16.01.2022 «Рома» – «Кальяри» 1:0

27.10.2021 «Кальяри» – «Рома» 1:2

Прогноз на матч «Рома» – «Кальяри»

Перед «Ромой» стоит задача пробиться в зону Лиги чемпионов. Команда из столицы Италии не может позволить себе роскошь терять очки в домашних играх с соперниками уровня «Кальяри». Ставим на победу «Ромы» с форой -1 (1,73).