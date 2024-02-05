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    • «Рома» – «Кальяри»: прогноз на матч итальянской Серии А, 5 февраля

    «Рома» – «Кальяри»: прогноз на матч итальянской Серии А, 5 февраля

    5 февраля на «Стадио Олимпико» «Рома» сыграет с «Кальяри». Матч закроет программу матчей 23 тура Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

    «Рома»

    Клуб из столицы Италии получил глоток свежего после расставания с тренером Жозе Моуринью. Занявший его место экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси пока только побеждает. Последовательно были обыграны «Верона» и «Салернитана» (оба матча 2:1). Благодаря последним успехам «Рома» поднялась на шестое место в таблице Серии А.

    «Кальяри»

    Ветеран тренерского цеха Клаудио Раньери не справляется со своей работой. «Кальяри» постепенно тонет, застряв на 18 строчке. Не исключено, что совсем скоро у островной команды будет новый наставник.

    Личные встречи

    Три крайних поединка команд завершились следующим образом:

    • 08.10.2023 «Кальяри» – «Рома» 1:4
    • 16.01.2022 «Рома» – «Кальяри» 1:0
    • 27.10.2021 «Кальяри» – «Рома» 1:2

    Прогноз на матч «Рома» – «Кальяри»

    Перед «Ромой» стоит задача пробиться в зону Лиги чемпионов. Команда из столицы Италии не может позволить себе роскошь терять очки в домашних играх с соперниками уровня «Кальяри». Ставим на победу «Ромы» с форой -1 (1,73).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2024 12:58
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