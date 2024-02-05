Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Рома»: Патрисиу, Кристенсен, Манчини, Льоренте, Карсдорп, Кристанте, Бове, Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.
Главный тренер: Даниэле Де Росси
«Кальяри»: Скуффет, Ветеска, Хацидиакос, Доссена, Ацци, Янкто, Макумбу, Нандес, Сулемана, Цаппа, Петанья.
Главный тренер: Клаудио Раньери
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».