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    • «Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    «Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Рома»: Патрисиу, Кристенсен, Манчини, Льоренте, Карсдорп, Кристанте, Бове, Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.

    Главный тренер: Даниэле Де Росси

    «Кальяри»: Скуффет, Ветеска, Хацидиакос, Доссена, Ацци, Янкто, Макумбу, Нандес, Сулемана, Цаппа, Петанья.

    Главный тренер: Клаудио Раньери

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кальяри»

    «Рома» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2024 13:29
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