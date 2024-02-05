Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кальяри», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Рома»: Патрисиу, Кристенсен, Манчини, Льоренте, Карсдорп, Кристанте, Бове, Пеллегрини, Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави.

Главный тренер: Даниэле Де Росси

«Кальяри»: Скуффет, Ветеска, Хацидиакос, Доссена, Ацци, Янкто, Макумбу, Нандес, Сулемана, Цаппа, Петанья.

Главный тренер: Клаудио Раньери

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кальяри»