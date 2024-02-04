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    • «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Реал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Менди, Ихеначо, Рюдигер, Лукас, Кроос, Вальверде, Модрич, Беллингем, Винисиус, Хоселу.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Ливерпуль»: Облак, Рейнилду, Эрмосо, Витсель, Рикельме, Сауль, Барриос, Вермерен, Льоренте, Депай, Корреа.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»

    Реал-Атлетико смотреть онлайн 4 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 21:12
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