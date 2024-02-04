Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Атлетико», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Лунин, Менди, Ихеначо, Рюдигер, Лукас, Кроос, Вальверде, Модрич, Беллингем, Винисиус, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Ливерпуль»: Облак, Рейнилду, Эрмосо, Витсель, Рикельме, Сауль, Барриос, Вермерен, Льоренте, Депай, Корреа.

Главный тренер: Диего Симеоне

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико»