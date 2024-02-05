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    Анчелотти оценил результат игры с «Атлетико»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда заслуживала победу в матче с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Примеры.

    «Мы недовольны, потому что заслужили победу. Команда выложилась полностью.

    Считаю, что это был очень хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо контролировали игру, но нам не повезло, что пропустили мяч на последней минуте.

    Мы заслужили победу и сами выиграли много матчей на последних минутах, поэтому не можем себя ни в чем винить. Продолжаем лидировать в чемпионате.

    Не волнуйтесь – у нас очень хорошая команда. Мы играем в очень хороший футбол – это больше всего дает мне уверенность в будущем. У нас сильная команда, каждый вносит свой вклад, каждый предан делу.

    Я очень доволен преданностью каждого. Когда в команде есть мастерство и преданность делу, легче добиться успеха», – сказал Анчелотти.

    • Первый гол в матче на 20-й минуте забил форвард «сливочных» Браим Диас.
    • «Атлетико» сравнял счет в игре на 90+3-й минуте благодаря Маркосу Льоренте.
    • «Реал» набрал 58 очков и лидирует в чемпионате. Отрыв от «Жироны» – два очка.
    • «Атлетико» идет четвертым с 48 очками.

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    Источник: As

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    05.02.2024 09:11
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1707130466
    Отсутствие Виниссиуса отрицательно сказывается на результативности , в плане создания комфортной голевой страховки от таких случайностей в концовке ....а в защите пенсионерам Начо, Карвахалю, Лукасу , Алабе . уже просто не хватает сил качественно дорабатывать весь матч , да и в средине дедам Кроосу и Модричу пора найти достойную замену .... а если эти старички все разом "слягут" в больничку , Реал просто пысыпется .
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