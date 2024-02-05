Анчелотти оценил результат игры с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда заслуживала победу в матче с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре Примеры.
«Мы недовольны, потому что заслужили победу. Команда выложилась полностью.
Считаю, что это был очень хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо контролировали игру, но нам не повезло, что пропустили мяч на последней минуте.
Мы заслужили победу и сами выиграли много матчей на последних минутах, поэтому не можем себя ни в чем винить. Продолжаем лидировать в чемпионате.
Не волнуйтесь – у нас очень хорошая команда. Мы играем в очень хороший футбол – это больше всего дает мне уверенность в будущем. У нас сильная команда, каждый вносит свой вклад, каждый предан делу.
Я очень доволен преданностью каждого. Когда в команде есть мастерство и преданность делу, легче добиться успеха», – сказал Анчелотти.
- Первый гол в матче на 20-й минуте забил форвард «сливочных» Браим Диас.
- «Атлетико» сравнял счет в игре на 90+3-й минуте благодаря Маркосу Льоренте.
- «Реал» набрал 58 очков и лидирует в чемпионате. Отрыв от «Жироны» – два очка.
- «Атлетико» идет четвертым с 48 очками.