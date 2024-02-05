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    Симеоне оценил уровень матча «Реал» — «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 23-го тура Примеры с «Реалом» (1:1).

    – Слабый матч для обеих команд. «Реал» был лучше нас, однако матч не получился ярким.

    Команды играли размеренно, осторожно, никто не хотел допускать ошибок. Второй тайм был похожим. Забитый гол позволил нам сыграть вничью, что поможет продолжить борьбу в чемпионате.

    «Атлетико» до самого конца матча хотел получить один балл. Команда продолжала искать возможность забить гол и в результате добилась заслуженной ничьей.

    – Чувствуете ли вы, что упустили возможность добиться победы?

    – Нет. Это была странная игра, на мой взгляд. У нас были голевые ситуации, хотя они забили и были лучше, но у нас было больше моментов. Во втором тайме также было не так много голевых ситуаций.

    Это был далеко не такой яркий матч, как три других дерби. Это ничья, и для выездной встречи это неплохой результат.

    • «Атлетико» сравнял счет в игре на 90+3-й минуте благодаря Маркосу Льоренте.
    • «Реал» набрал 58 очков и лидирует в чемпионате. Отрыв от «Жироны» – два очка.
    • «Атлетико» идет четвертым с 48 очками.

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    Источник: As

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    05.02.2024 08:50
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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1707130363
    ", но у нас было больше моментов. " ну это нет Реал должен был забивать еще разок другой влёгкую. про пенки молчу, хрен с ними. А атм создал 2 момента от силы, 1 из которых гол
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