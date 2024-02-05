Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес после матча 23-го тура Примеры «Реал» – «Атлетико» высказался о двух эпизодах с возможным назначением пенальти в ворота гостей. Игра закончилась вничью 1:1.

Первый эпизод произошел на 53-й минуте с участием Лукаса Васкеса («Реал») и Сауля Ньигеса («Атлетико»).

«В этом моменте ничего нет. Футболист «Атлетико» опережает игрока «Реала», – сказал Итурральде.

На 60-й минуте форвард «сливочных» Джуд Беллингем оказался на газоне в штрафной площади после единоборства с защитником Стефаном Савичем.

«На усмотрение арбитра. Хосе Мария Санчес Мартинес решил, что контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. Если бы он свистнул, Савич не смог бы это оспорить, потому что он собирался играть не в мяч, а в соперника», – сказал Итурральде.