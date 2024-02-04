В 20 туре чемпионата Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле сыграет с «Хоффенхайм». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками, имея 6 побед, 4 ничьи и 9 поражений. У команды 23 забитых и 30 пропущенных мячей, разница в голах -7. 5 последних матчей:

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками, имея 7 побед, 4 ничьи и 8 поражений. У команды 35 забитых и 37 пропущенных мячей, разница в голах -2. 5 последних матчей:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

Обе команды имеют равные шансы на успех, поэтому предположим, что игра получится результативной. Наш прогноз: обе забьют (да) – 1.53 и Тотал больше 2.5 – 1.66.