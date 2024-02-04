В 20 туре чемпионата Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле сыграет с «Хоффенхайм». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 17:30 по московскому времени.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками, имея 6 побед, 4 ничьи и 9 поражений. У команды 23 забитых и 30 пропущенных мячей, разница в голах -7. 5 последних матчей:
- 27.01.24 «Вольфсбург» – «Кeльн»: 1:1;
- 20.01.24 «Хайденхайм» – «Вольфсбург»: 1:1;
- 13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург»: 1:1;
- 06.01.24 «Шальке» – «Вольфсбург»: 2:3;
- 20.12.23 «Вольфсбург» – «Бавария»: 1:2.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками, имея 7 побед, 4 ничьи и 8 поражений. У команды 35 забитых и 37 пропущенных мячей, разница в голах -2. 5 последних матчей:
- 27.01.24 «Хоффенхайм» – «Хайденхайм» 1:1;
- 20.01.24 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» 3:2;
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» 3:0;
- 06.01.24 «Аугсбург» – «Хоффенхайм» 1:0;
- 19.12.23 «Хоффенхайм» – «Дармштадт 98»: 3:3.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 02.09.23 «Хоффенхайм» – «Вольфсбург»: 3:1;
- 13.05.23 «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: 2:1;
- 06.01.23 «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: 3:2;
- 12.11.22 «Хоффенхайм» – «Вольфсбург»: 1:2;
- 19.02.22 «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: 1:2.
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
Обе команды имеют равные шансы на успех, поэтому предположим, что игра получится результативной. Наш прогноз: обе забьют (да) – 1.53 и Тотал больше 2.5 – 1.66.