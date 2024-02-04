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    • «Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

    «Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

    В матче 20 тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет с «Марселем». Игра состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Лион»

    Команда Пьера Сейджа идет на 16 месте в турнирной таблице с 16 очками. «Лион» выиграл 4 матча, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 19 мячей. 5 последних матчей:

    • 26.01.24 «Лион» – «Ренн»: 2:3;
    • 19.01.24 «Бержерак Перигорд» – «Лион»: 1:2;
    • 14.01.24 «Гавр» – «Лион»: 3:1;
    • 07.01.24 «Понталье» – «Лион»: 0:3;
    • 20.12.23 «Лион» – «Нант»: 1:0.

    «Марсель»

    Команда Дженнаро Гаттузо с 29 баллами занимает 7 место. В активе команды 7 побед, 8 ничьих и 4 поражения, 28 забитых и 21 пропущенный мяч. 5 последних матчей:

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 06.12.23 «Марсель» – «Лион»: 3:0;
    • 23.04.23 «Лион» – «Марсель»: 1:2;
    • 06.11.22 «Марсель» – «Лион»: 1:0;
    • 01.05.22 «Марсель» – «Лион»: 0:3;
    • 01.02.22 «Лион» – «Марсель»: 2:1.

    Прогноз на матч «Лион» – «Марсель»

    Хозяева ведут борьбу за выживание, а вот гости – сражаются за место в еврокубках. Предположим, «Марсель» в упорной борьбе переиграет соперника. Наш прогноз – победа «Марселя» (2.58).

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    «Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 11:22
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