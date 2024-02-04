В матче 20 тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет с «Марселем». Игра состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

Команда Пьера Сейджа идет на 16 месте в турнирной таблице с 16 очками. «Лион» выиграл 4 матча, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 19 мячей. 5 последних матчей:

«Марсель»

Команда Дженнаро Гаттузо с 29 баллами занимает 7 место. В активе команды 7 побед, 8 ничьих и 4 поражения, 28 забитых и 21 пропущенный мяч. 5 последних матчей:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

06.12.23 «Марсель» – «Лион»: 3:0;

23.04.23 «Лион» – «Марсель»: 1:2;

06.11.22 «Марсель» – «Лион»: 1:0;

01.05.22 «Марсель» – «Лион»: 0:3;

01.02.22 «Лион» – «Марсель»: 2:1.

Прогноз на матч «Лион» – «Марсель»

Хозяева ведут борьбу за выживание, а вот гости – сражаются за место в еврокубках. Предположим, «Марсель» в упорной борьбе переиграет соперника. Наш прогноз – победа «Марселя» (2.58).