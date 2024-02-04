В матче 20 тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграет с «Марселем». Игра состоится 4 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Лион»
Команда Пьера Сейджа идет на 16 месте в турнирной таблице с 16 очками. «Лион» выиграл 4 матча, 4 раза сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 19 мячей. 5 последних матчей:
- 26.01.24 «Лион» – «Ренн»: 2:3;
- 19.01.24 «Бержерак Перигорд» – «Лион»: 1:2;
- 14.01.24 «Гавр» – «Лион»: 3:1;
- 07.01.24 «Понталье» – «Лион»: 0:3;
- 20.12.23 «Лион» – «Нант»: 1:0.
«Марсель»
Команда Дженнаро Гаттузо с 29 баллами занимает 7 место. В активе команды 7 побед, 8 ничьих и 4 поражения, 28 забитых и 21 пропущенный мяч. 5 последних матчей:
- 27.01.24 «Марсель» – «Монако»: 2:2;
- 21.01.24 «Ренн» (пен) – «Марсель»: 1:1;
- 12.01.24 «Марсель» – «Страсбур»: 1:1;
- 07.01.24 «Тионвиль Лузитанос» – «Марсель»: 0:1;
- 20.12.23 «Монпелье» – «Марсель»: 1:1.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 06.12.23 «Марсель» – «Лион»: 3:0;
- 23.04.23 «Лион» – «Марсель»: 1:2;
- 06.11.22 «Марсель» – «Лион»: 1:0;
- 01.05.22 «Марсель» – «Лион»: 0:3;
- 01.02.22 «Лион» – «Марсель»: 2:1.
Прогноз на матч «Лион» – «Марсель»
Хозяева ведут борьбу за выживание, а вот гости – сражаются за место в еврокубках. Предположим, «Марсель» в упорной борьбе переиграет соперника. Наш прогноз – победа «Марселя» (2.58).