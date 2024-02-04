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    • «Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Марселя», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лион»: Лопеш, О'Брайен, Ловрен, Мата, Фофана, Диавара, Какере, Толиссо, Мэйтленд-Найлс, Ляказетт.

    Главный тренер: Пьер Саже

    «Марсель»: Фигейреду, Гарсия, Балерди, Мейте, Клосс, Верету, Кондогбиа, Онана, Обаммеянг, Витинья, Энрике.

    Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

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    Лион-Марсель смотреть онлайн 4 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 21:27
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