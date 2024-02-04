Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Марселя», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лион»: Лопеш, О'Брайен, Ловрен, Мата, Фофана, Диавара, Какере, Толиссо, Мэйтленд-Найлс, Ляказетт.

Главный тренер: Пьер Саже

«Марсель»: Фигейреду, Гарсия, Балерди, Мейте, Клосс, Верету, Кондогбиа, Онана, Обаммеянг, Витинья, Энрике.

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Марсель»