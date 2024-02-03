4 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный поединок 23 тура испанской Ла Лиги. «Реал» сыграет против «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.

«Реал»

В минувший четверг подопечные Карло Анчелотти провели перенесенный матч против «Хетафе». Фаворит не испытал особых проблем и победил со счетом 2:0 благодаря дублю опытнейшего форварда Хоселу.

«Атлетико»

У «Атлетико» было свое дерби в мид-уик. Команде Диего Симеоне пришлось изрядно попотеть в матче против «Райо Вальекано» – 2:1. После игры Симеоне зачем-то начал критиковать составителей календаря Ла Лиги и Кубка Испании, при том, что именно его команда получила дополнительный день отдыха перед поединком на «Бернабеу».

Личные встречи

Крайние три противостояния команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетико»

Если отталкиваться от последних дерби, мы вправе ждать результативного футбола. К тому же обе команды испытывают определенные проблемы в обороне. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,68).