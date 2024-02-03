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    • «Реал» – «Атлетико»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 4 февраля

    «Реал» – «Атлетико»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 4 февраля

    4 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный поединок 23 тура испанской Ла Лиги. «Реал» сыграет против «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.

    «Реал»

    В минувший четверг подопечные Карло Анчелотти провели перенесенный матч против «Хетафе». Фаворит не испытал особых проблем и победил со счетом 2:0 благодаря дублю опытнейшего форварда Хоселу.

    «Атлетико»

    У «Атлетико» было свое дерби в мид-уик. Команде Диего Симеоне пришлось изрядно попотеть в матче против «Райо Вальекано» – 2:1. После игры Симеоне зачем-то начал критиковать составителей календаря Ла Лиги и Кубка Испании, при том, что именно его команда получила дополнительный день отдыха перед поединком на «Бернабеу».

    Личные встречи

    Крайние три противостояния команд завершились следующим образом:

    • 18.01.2024 «Атлетико» – «Реал» 4:2
    • 10.01.2024 «Реал» – «Атлетико» 5:3
    • 24.09.2023 «Атлетико»«Реал» 3:1

    Прогноз на матч «Реал» – «Атлетико»

    Если отталкиваться от последних дерби, мы вправе ждать результативного футбола. К тому же обе команды испытывают определенные проблемы в обороне. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,68).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 14:33
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