4 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный поединок 23 тура испанской Ла Лиги. «Реал» сыграет против «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.
«Реал»
В минувший четверг подопечные Карло Анчелотти провели перенесенный матч против «Хетафе». Фаворит не испытал особых проблем и победил со счетом 2:0 благодаря дублю опытнейшего форварда Хоселу.
«Атлетико»
У «Атлетико» было свое дерби в мид-уик. Команде Диего Симеоне пришлось изрядно попотеть в матче против «Райо Вальекано» – 2:1. После игры Симеоне зачем-то начал критиковать составителей календаря Ла Лиги и Кубка Испании, при том, что именно его команда получила дополнительный день отдыха перед поединком на «Бернабеу».
Личные встречи
Крайние три противостояния команд завершились следующим образом:
- 18.01.2024 «Атлетико» – «Реал» 4:2
- 10.01.2024 «Реал» – «Атлетико» 5:3
- 24.09.2023 «Атлетико» – «Реал» 3:1
Прогноз на матч «Реал» – «Атлетико»
Если отталкиваться от последних дерби, мы вправе ждать результативного футбола. К тому же обе команды испытывают определенные проблемы в обороне. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,68).