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    • «Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля

    «Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля

    В субботу, 3 февраля, в 23:00 по мск «Нант» на своем поле сыграет с «Лансом» в матче 20 тура французской Лиги 1.

    «Нант»

    «Нант» занимает 13 место с 19 очками. В 19 сыгранных матчах команда одержала 5 побед, сыграла вничью 4 раза и потерпела 10 поражений. Забито 20 голов, а пропущено 30 мячей. Пять последних матчей:

    • 28.01.24 «Реймс» – «Нант»: 0:0;
    • 20.01.24 «Нант» – «Лаваль»: 0:1;
    • 14.01.24 «Нант» – «Клермон»: 1:2;
    • 05.01.24 «По» – «Нант»: 1:4;
    • 20.12.23 «Лион» – «Нант»: 1:0.

    «Ланс»

    «Ланс» занимает 8 место с 29 очками. В 19 сыгранных матчах команда одержала 8 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 6 поражений. Забито 23 гола, а пропущено 19 мячей. Пять последних матчей:

    • 28.01.24 «Тулуза» – «Ланс»: 0:2;
    • 14.01.24 «Ланс» – «ПСЖ»: 0:2;
    • 07.01.24 «Ланс» – «Монако»: 2:2 (пен.);
    • 20.12.23 «Ницца» – «Ланс»: 2:0;
    • 16.12.23 «Ланс» – «Реймс»: 2:0.

    Личные встречи

    Последние 5 очных встреч команд:

    • 28.10.23 «Ланс» – «Нант»: 4:0;
    • 01.03.23 «Нант» – «Ланс»: 2:1;
    • 19.02.23 «Ланс» – «Нант»: 3:1;
    • 18.09.22 «Нант» – «Ланс»: 0:0;
    • 30.04.22 «Ланс» – «Нант»: 2:2.

    Прогноз на матч «Нант» – «Ланс»

    «Ланс», несмотря на гостевой характер встречи, выглядит фаворитом поединка, хотя оба коллектива показывают далеко не оптимальную игровую форму. На результат в такой игре ставить рискованно, но вряд ли стоит ожидать от команд результативной встречи. Наш прогноз – Тотал меньше 2.5 (1.86).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 10:57
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