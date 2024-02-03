В субботу, 3 февраля, в 23:00 по мск «Нант» на своем поле сыграет с «Лансом» в матче 20 тура французской Лиги 1.
«Нант»
«Нант» занимает 13 место с 19 очками. В 19 сыгранных матчах команда одержала 5 побед, сыграла вничью 4 раза и потерпела 10 поражений. Забито 20 голов, а пропущено 30 мячей. Пять последних матчей:
- 28.01.24 «Реймс» – «Нант»: 0:0;
- 20.01.24 «Нант» – «Лаваль»: 0:1;
- 14.01.24 «Нант» – «Клермон»: 1:2;
- 05.01.24 «По» – «Нант»: 1:4;
- 20.12.23 «Лион» – «Нант»: 1:0.
«Ланс»
«Ланс» занимает 8 место с 29 очками. В 19 сыгранных матчах команда одержала 8 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 6 поражений. Забито 23 гола, а пропущено 19 мячей. Пять последних матчей:
- 28.01.24 «Тулуза» – «Ланс»: 0:2;
- 14.01.24 «Ланс» – «ПСЖ»: 0:2;
- 07.01.24 «Ланс» – «Монако»: 2:2 (пен.);
- 20.12.23 «Ницца» – «Ланс»: 2:0;
- 16.12.23 «Ланс» – «Реймс»: 2:0.
Личные встречи
Последние 5 очных встреч команд:
- 28.10.23 «Ланс» – «Нант»: 4:0;
- 01.03.23 «Нант» – «Ланс»: 2:1;
- 19.02.23 «Ланс» – «Нант»: 3:1;
- 18.09.22 «Нант» – «Ланс»: 0:0;
- 30.04.22 «Ланс» – «Нант»: 2:2.
Прогноз на матч «Нант» – «Ланс»
«Ланс», несмотря на гостевой характер встречи, выглядит фаворитом поединка, хотя оба коллектива показывают далеко не оптимальную игровую форму. На результат в такой игре ставить рискованно, но вряд ли стоит ожидать от команд результативной встречи. Наш прогноз – Тотал меньше 2.5 (1.86).