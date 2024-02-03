В субботу, 3 февраля, в 23:00 по мск «Нант» на своем поле сыграет с «Лансом» в матче 20 тура французской Лиги 1.

«Нант»

«Нант» занимает 13 место с 19 очками. В 19 сыгранных матчах команда одержала 5 побед, сыграла вничью 4 раза и потерпела 10 поражений. Забито 20 голов, а пропущено 30 мячей. Пять последних матчей:

«Ланс»

«Ланс» занимает 8 место с 29 очками. В 19 сыгранных матчах команда одержала 8 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 6 поражений. Забито 23 гола, а пропущено 19 мячей. Пять последних матчей:

Личные встречи

Последние 5 очных встреч команд:

Прогноз на матч «Нант» – «Ланс»

«Ланс», несмотря на гостевой характер встречи, выглядит фаворитом поединка, хотя оба коллектива показывают далеко не оптимальную игровую форму. На результат в такой игре ставить рискованно, но вряд ли стоит ожидать от команд результативной встречи. Наш прогноз – Тотал меньше 2.5 (1.86).