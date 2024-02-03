Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ланса», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Нант»: Лафон, Дюверн, Зезе, Джемерт, Амьен-Аду, Сиссоко, Дуглас, Чиривелья, Мойе, Кадевере, Коко.

Главный тренер: Антуан Комбуарэ

«Ланс»: Самба, Чавес, Дансо, Агилар, Медина, Сотока, Кошта, Эль-Айнауи, Диуф, Ваи, Саид.

Главный тренер: Франк Эз

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант» – «Ланс»