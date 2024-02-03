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    • «Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нант» против «Ланса», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Нант»: Лафон, Дюверн, Зезе, Джемерт, Амьен-Аду, Сиссоко, Дуглас, Чиривелья, Мойе, Кадевере, Коко.

    Главный тренер: Антуан Комбуарэ

    «Ланс»: Самба, Чавес, Дансо, Агилар, Медина, Сотока, Кошта, Эль-Айнауи, Диуф, Ваи, Саид.

    Главный тренер: Франк Эз

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нант»«Ланс»

    «Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:53
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