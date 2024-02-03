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    • «Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля

    «Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля

    В субботу, 3 февраля, «Ренн» на своем поле сыграет с «Монпелье». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Ренн»

    Команда с 25 баллами идет на 9 месте, имеет в своем активе 6 побед, 7 ничьих и 6 поражений, 28 забитых и 24 пропущенных гола. 5 последних матчей:

    • 26.01.24 «Лион» – «Ренн»: 2:3;
    • 21.01.24 «Ренн» (пен.) – «Марсель»: 1:1;
    • 13.01.24 «Ренн» – «Ницца»: 2:0;
    • 07.01.24 «Генгам» – «Ренн»: 0:2;
    • 20.12.23 «Клермон» – «Ренн»: 1:3.

    «Монпелье»

    Команда с 19 баллами идет на 12 месте, имеет в активе 4 победы, 8 ничьих и 7 поражений. Игроки «Монпелье» забили 19 голов и пропустили 23 мяча. 5 последних матчей команды:

    • 28.01.24 «Монпелье» – «Лилль»: 0:0;
    • 24.01.24 «Антант Феньи-Ольнуа» – «Монпелье»: 0:4;
    • 14.01.24 «Брест» – «Монпелье»: 2:0;
    • 06.01.24 «Амьен» – «Монпелье»: 1:2;
    • 20.12.23 «Монпелье» – «Марсель»: 1:1.

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд закончились следующими результатами:

    • 24.09.23 «Монпелье» – «Ренн»: 0:0;
    • 23.04.23 «Монпелье» – «Ренн»: 1:0;
    • 30.10.22 «Ренн» – «Монпелье»: 3:0;
    • 25.02.22 «Монпелье» – «Ренн»: 2:4;
    • 20.11.21 «Ренн» – «Монпелье»: 2:0.

    Прогноз на матч «Ренн» – «Монпелье»

    Хозяева набрали хорошую игровую форму и не проигрывают на протяжении последних пяти игр, а вот гости, наоборот, не могут похвастать стабильными результатами. Предположим, «Ренн» продолжит свою победную серию. Наш прогноз – победа «Ренна» (1.66).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 10:52
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