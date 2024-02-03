В субботу, 3 февраля, «Ренн» на своем поле сыграет с «Монпелье». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Команда с 25 баллами идет на 9 месте, имеет в своем активе 6 побед, 7 ничьих и 6 поражений, 28 забитых и 24 пропущенных гола. 5 последних матчей:

«Монпелье»

Команда с 19 баллами идет на 12 месте, имеет в активе 4 победы, 8 ничьих и 7 поражений. Игроки «Монпелье» забили 19 голов и пропустили 23 мяча. 5 последних матчей команды:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд закончились следующими результатами:

24.09.23 «Монпелье» – «Ренн»: 0:0;

23.04.23 «Монпелье» – «Ренн»: 1:0;

30.10.22 «Ренн» – «Монпелье»: 3:0;

25.02.22 «Монпелье» – «Ренн»: 2:4;

20.11.21 «Ренн» – «Монпелье»: 2:0.

Прогноз на матч «Ренн» – «Монпелье»

Хозяева набрали хорошую игровую форму и не проигрывают на протяжении последних пяти игр, а вот гости, наоборот, не могут похвастать стабильными результатами. Предположим, «Ренн» продолжит свою победную серию. Наш прогноз – победа «Ренна» (1.66).