В пятницу, 2 февраля, в 20-м туре Лиги 1 состоится матч между «Страсбуром» и «ПСЖ». Игра пройдет в Страсбуре, начало – в 23:00 (мск).

«Страсбур»

«Страсбур» не проигрывает в Лиге 1 уже 6 матчей кряду, набрав за этот промежуток 12 очков. Удачная серия позволила подопечным Патрика Виейра подняться на 10-е место в таблице.

У «Страсбура» 6 побед, 7 ничьих и 6 поражений – 25 очков в активе. Разница мячей – 20:24.

Последние результаты «Страсбура» в Лиге 1:

«ПСЖ»

Парижане возглавляют чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. На счету «ПСЖ» 13 побед, 5 ничьих и 1 поражение при разнице мячей 46:16 (лучшее нападение лиги).

Предыдущие результаты «ПСЖ» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Страсбур» – «ПСЖ»

В очных противостояниях команды регулярно забивают много голов. С учетом проблем «ПСЖ» в обороне (травмированы Шкриньяр, Кимпембе, Курзава и Мендеш) ожидаем очередного результативного поединка. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.62.