В пятницу, 2 февраля, в 20-м туре Лиги 1 состоится матч между «Страсбуром» и «ПСЖ». Игра пройдет в Страсбуре, начало – в 23:00 (мск).
«Страсбур»
«Страсбур» не проигрывает в Лиге 1 уже 6 матчей кряду, набрав за этот промежуток 12 очков. Удачная серия позволила подопечным Патрика Виейра подняться на 10-е место в таблице.
У «Страсбура» 6 побед, 7 ничьих и 6 поражений – 25 очков в активе. Разница мячей – 20:24.
Последние результаты «Страсбура» в Лиге 1:
- 28.01.24 «Клермон» – «Страсбур» – 1:1;
- 12.01.24 «Марсель» – «Страсбур» – 1:1;
- 20.12.23 «Страсбур» – «Лилль» – 2:1.
«ПСЖ»
Парижане возглавляют чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. На счету «ПСЖ» 13 побед, 5 ничьих и 1 поражение при разнице мячей 46:16 (лучшее нападение лиги).
Предыдущие результаты «ПСЖ» в Лиге 1:
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:
- 21.10.23 «ПСЖ» – «Страсбур» – 3:0;
- 27.05.23 «Страсбур» – «ПСЖ» – 1:1;
- 28.12.22 «ПСЖ» – «Страсбур» – 2:1;
- 29.04.22 «Страсбур» – «ПСЖ» – 3:3;
- 14.08.21 «ПСЖ» – «Страсбур» – 4:2.
Прогноз на матч «Страсбур» – «ПСЖ»
В очных противостояниях команды регулярно забивают много голов. С учетом проблем «ПСЖ» в обороне (травмированы Шкриньяр, Кимпембе, Курзава и Мендеш) ожидаем очередного результативного поединка. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.62.