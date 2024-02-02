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    «Страсбур» – ПСЖ: прогноз на матч 20 тура Лиги 1, 2 февраля

    В пятницу, 2 февраля, в 20-м туре Лиги 1 состоится матч между «Страсбуром» и «ПСЖ». Игра пройдет в Страсбуре, начало – в 23:00 (мск).

    «Страсбур»

    «Страсбур» не проигрывает в Лиге 1 уже 6 матчей кряду, набрав за этот промежуток 12 очков. Удачная серия позволила подопечным Патрика Виейра подняться на 10-е место в таблице.

    У «Страсбура» 6 побед, 7 ничьих и 6 поражений – 25 очков в активе. Разница мячей – 20:24.

    Последние результаты «Страсбура» в Лиге 1:

    «ПСЖ»

    Парижане возглавляют чемпионскую гонку, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. На счету «ПСЖ» 13 побед, 5 ничьих и 1 поражение при разнице мячей 46:16 (лучшее нападение лиги).

    Предыдущие результаты «ПСЖ» в Лиге 1:

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 21.10.23 «ПСЖ» – «Страсбур» – 3:0;
    • 27.05.23 «Страсбур» – «ПСЖ» – 1:1;
    • 28.12.22 «ПСЖ» – «Страсбур» – 2:1;
    • 29.04.22 «Страсбур» – «ПСЖ» – 3:3;
    • 14.08.21 «ПСЖ» – «Страсбур» – 4:2.

    Прогноз на матч «Страсбур» – «ПСЖ»

    В очных противостояниях команды регулярно забивают много голов. С учетом проблем «ПСЖ» в обороне (травмированы Шкриньяр, Кимпембе, Курзава и Мендеш) ожидаем очередного результативного поединка. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.62.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 09:49
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