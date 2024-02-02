Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «ПСЖ», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Страсбур»: Селс, Жилберт, Силла, Перрен, Сенайя, Мванга, Диарра, Сиссоко, Габриэль, Баква, Сахи Дьон.

Главный тренер: Патрик Виейра

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Асенсио, Баркола, Мбаппе, Коло Муани.

Главный тренер: Луис Энрике

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – ПСЖ