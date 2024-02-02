Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    «Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «ПСЖ», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Страсбур»: Селс, Жилберт, Силла, Перрен, Сенайя, Мванга, Диарра, Сиссоко, Габриэль, Баква, Сахи Дьон.

    Главный тренер: Патрик Виейра

    ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Эрнандес, Перейра, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Асенсио, Баркола, Мбаппе, Коло Муани.

    Главный тренер: Луис Энрике

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – ПСЖ

    «Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
    «Страсбур» – ПСЖ: прогноз на матч 20 тура Лиги 1, 2 февраля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+