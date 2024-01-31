Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Бернли», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Макен, Уокер, Силва, Доку, Фоден, Ковачич, Родри, Альварес.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

«Бернли»: Траффорд, Аль-Дахил, О'Ши, Экдаль, Витиньо, Одобер, Каллен, Браунхилл, Гудмундссон, Амдуни, Фостер.

Главный тренер: Венсан Компани

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Бернли»