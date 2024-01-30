В последний вечер января на «Этихад Стэдиум» состоится поединок 22 тура АПЛ. Местный «Манчестер Сити» будет принимать «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Перед встречей с «Бернли» команда Хосепа Гвардиолы провела крайне непростой кубковый матч против «Тоттенхэма». «Ман Сити» вырвал победу в концовке игры и пробился в 1/8 финала старейшего футбольного турнира планеты. К слову, любопытно, что «Ман Сити» впервые смог одолеть «Тоттенхэм» на его новом стадионе.

«Бернли»

Бернли выбыл из розыгрыша Кубка еще в третьем раунде и на прошлой неделе отдыхал. Подопечным Венсана Компани нужно в срочном порядке исправлять положение дел в АПЛ – «Бернли» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Личные встречи

Бернли – один из самых сладких соперников для «Ман Сити». Три крайних противостояния команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Бернли»

«Сити» как правило легко справляется с «Бернли». Сложно предположить, за счет чего сейчас все сложится иначе. Предлагаем поставить на победу команды Хосепа Гвардиолы с форой -2 (1,45).