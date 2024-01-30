Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Гвардиола ответил, пропустит ли Холанд 11-й матч подряд

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, когда Эрлинг Холанд вернется на поле.

    В среду, 31 января, действующий чемпион Англии примет «Бернли» в 22-м туре АПЛ.

    «Да, он будет в заявке. Холанд вернулся! Мы становимся сильнее, когда в нашем распоряжении весь состав, а Эрлинг – очень важный игрок для команды. Он чувствует себя хорошо», – сказал Гвардиола.

    • Форвард не играет с 6 декабря.
    • У него была стрессовая реакция кости стопы.
    • В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
    • Из-за травмы он пропустил 10 игр подряд.

    Новости по теме
    Жиру определил тройку лучших молодых нападающих мира 2
    Холанд пропустит десятый матч подряд 1
    Символическая сборная Европы за 2023-й год по версии IFFHS 2
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+