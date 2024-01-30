Гвардиола ответил, пропустит ли Холанд 11-й матч подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, когда Эрлинг Холанд вернется на поле.
В среду, 31 января, действующий чемпион Англии примет «Бернли» в 22-м туре АПЛ.
«Да, он будет в заявке. Холанд вернулся! Мы становимся сильнее, когда в нашем распоряжении весь состав, а Эрлинг – очень важный игрок для команды. Он чувствует себя хорошо», – сказал Гвардиола.
- Форвард не играет с 6 декабря.
- У него была стрессовая реакция кости стопы.
- В этом сезоне Холанд забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах.
- Из-за травмы он пропустил 10 игр подряд.