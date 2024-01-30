31 января в рамках 22 тура АПЛ состоится очередное лондонское дерби. «Тоттенхэм» будет на своем поле принимать «Брентфорд». Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

«Тоттенхэм»

Команда Анге Постекоглу великолепно начинала сезон, но основательно притормозила ближе к зиме. «Тоттенхэм» свалился с вершины таблицы АПЛ на пятую строчку, но продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам кампании 2023/2024.

«Брентфорд»

«Брентфорд» идет на 14 месте, но недавно подопечные Томаса Франка получили солидное подкрепление. Свою дисквалификацию из-за игры на тотализаторе отбыл форвард Айван Тоуни. Он уже вернулся в состав и успел отметиться голом в матче против «Ноттингем Форест» (3:2).

Личные встречи

Крайние три поединка между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом» завершились таким исходом:

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брентфорд»

Обе команды имеют определенные кадровые проблемы в обороне. В то же время и «Тоттенхэм», и «Брентфорд» предпочитают делать ставку на атакующий сезон. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,55).