Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брентфорда», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 22:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Дэвис, ван де Вен, Порро, Бентанкур, Скипп, Хейбьерг, Вернер, Ришарлисон, Джонсон.
Главный тренер: Анге Постекоглу
«Брентфорд»: Флеккен, Пайннок, Микаэл, Коллинс, Льюис-Поттер, Янельт, Дамсгор, Йенсен, Расмуссен, Мопе, Тони.
Главный тренер: Томас Франк
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».