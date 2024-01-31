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    • «Тоттенхэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    «Тоттенхэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брентфорда», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Дэвис, ван де Вен, Порро, Бентанкур, Скипп, Хейбьерг, Вернер, Ришарлисон, Джонсон.

    Главный тренер: Анге Постекоглу

    «Брентфорд»: Флеккен, Пайннок, Микаэл, Коллинс, Льюис-Поттер, Янельт, Дамсгор, Йенсен, Расмуссен, Мопе, Тони.

    Главный тренер: Томас Франк

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брентфорд»

    «Тоттенхэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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