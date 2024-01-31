Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брентфорда», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Дэвис, ван де Вен, Порро, Бентанкур, Скипп, Хейбьерг, Вернер, Ришарлисон, Джонсон.

Главный тренер: Анге Постекоглу

«Брентфорд»: Флеккен, Пайннок, Микаэл, Коллинс, Льюис-Поттер, Янельт, Дамсгор, Йенсен, Расмуссен, Мопе, Тони.

Главный тренер: Томас Франк

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брентфорд»