Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» – «Осасуна»: прогноз на матч 20 тура Примеры, 31 января

    «Барселона» – «Осасуна»: прогноз на матч 20 тура Примеры, 31 января

    В среду, 31 января, в матче 20-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Осасуна». Встреча пройдет в Барселоне и начнется в 21:00 (мск).

    «Барселона»

    Поражение от «Вильярреала» в 22-м туре (3:5), похоже, выбило каталонцев из чемпионской гонки. Подопечные Хави занимают 4-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 11 очков, а от «Реала» – на 10. На счету «Барсы» 13 побед, 5 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 43:29.

    Последние результаты «Барселоны» в Примере:

    «Осасуна»

    «Осасуна» в январе поправила положение в Примере, набрав 7 очков в 3 матчах. На данный момент памплонцы занимают 12-е место с 26 очками в активе. Отрыв от зоны вылета – 10 пунктов.

    «Оса» выиграла 7 матчей, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений при разнице мячей 26:32. Предыдущие результаты «Осасуны» в Примере:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 03.09.23 «Осасуна» – «Барселона» – 1:2;
    • 02.05.23 «Барселона» – «Осасуна» – 1:0;
    • 08.11.22 «Осасуна» – «Барселона» – 1:2;
    • 13.03.22 «Барселона» – «Осасуна» – 4:0;
    • 12.12.21 «Осасуна» – «Барселона» – 2:2.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»

    «Барселона» в кризисе, а «Осасуна» почти всегда создает проблемы гранду. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 2.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+