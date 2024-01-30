В среду, 31 января, в матче 20-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Осасуна». Встреча пройдет в Барселоне и начнется в 21:00 (мск).

Поражение от «Вильярреала» в 22-м туре (3:5), похоже, выбило каталонцев из чемпионской гонки. Подопечные Хави занимают 4-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 11 очков, а от «Реала» – на 10. На счету «Барсы» 13 побед, 5 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 43:29.

Последние результаты «Барселоны» в Примере:

«Осасуна»

«Осасуна» в январе поправила положение в Примере, набрав 7 очков в 3 матчах. На данный момент памплонцы занимают 12-е место с 26 очками в активе. Отрыв от зоны вылета – 10 пунктов.

«Оса» выиграла 7 матчей, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений при разнице мячей 26:32. Предыдущие результаты «Осасуны» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

03.09.23 «Осасуна» – «Барселона» – 1:2;

02.05.23 «Барселона» – «Осасуна» – 1:0;

08.11.22 «Осасуна» – «Барселона» – 1:2;

13.03.22 «Барселона» – «Осасуна» – 4:0;

12.12.21 «Осасуна» – «Барселона» – 2:2.

Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»

«Барселона» в кризисе, а «Осасуна» почти всегда создает проблемы гранду. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 2.00.