В среду, 31 января, в матче 20-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Осасуна». Встреча пройдет в Барселоне и начнется в 21:00 (мск).
«Барселона»
Поражение от «Вильярреала» в 22-м туре (3:5), похоже, выбило каталонцев из чемпионской гонки. Подопечные Хави занимают 4-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 11 очков, а от «Реала» – на 10. На счету «Барсы» 13 побед, 5 ничьих и 4 поражения, разница мячей – 43:29.
Последние результаты «Барселоны» в Примере:
- 27.01.24 «Барселона» – «Вильярреал» – 3:5;
- 21.01.24 «Бетис» – «Барселона» – 2:4;
- 04.01.24 «Лас-Пальмас» – «Барселона» – 1:2.
«Осасуна»
«Осасуна» в январе поправила положение в Примере, набрав 7 очков в 3 матчах. На данный момент памплонцы занимают 12-е место с 26 очками в активе. Отрыв от зоны вылета – 10 пунктов.
«Оса» выиграла 7 матчей, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений при разнице мячей 26:32. Предыдущие результаты «Осасуны» в Примере:
- 28.01.24 «Севилья» – «Осасуна» – 1:1;
- 21.01.24 «Осасуна» – «Хетафе» – 3:2;
- 04.01.24 «Осасуна» – «Альмерия» – 1:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 03.09.23 «Осасуна» – «Барселона» – 1:2;
- 02.05.23 «Барселона» – «Осасуна» – 1:0;
- 08.11.22 «Осасуна» – «Барселона» – 1:2;
- 13.03.22 «Барселона» – «Осасуна» – 4:0;
- 12.12.21 «Осасуна» – «Барселона» – 2:2.
Прогноз на матч «Барселона» – «Осасуна»
«Барселона» в кризисе, а «Осасуна» почти всегда создает проблемы гранду. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 2.00.