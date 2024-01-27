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    • «Ювентус» – «Эмполи»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января

    «Ювентус» – «Эмполи»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января

    В субботу вечером, 27 января, в Турине состоится поединок 22 тура итальянской Серии А. Местный «Ювентус» будет принимать гостей из Тосканы – «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

    «Ювентус»

    «Ювентус» воспользовался тем, что «Интер» играл матчи Суперкубка Италии и как минимум временно возглавил турнирную таблицу Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали впечатляющую форму и одержали семь побед кряду с учетом всех соревнований. Очевидно, что «Ювентус» настраивается на очень серьезную борьбу за Скудетто.

    «Эмполи»

    Дела тосканцев идут не лучшим образом. Команда Давиде Николы застряла в зоне вылета в Серию Б и занимает предпоследнее место в элитном дивизионе итальянского футбола.

    Личные встречи

    Последние три матча соперников завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Эмполи»

    Команда Макса Аллегри давно приучила к достаточно консервативному стилю игры, но оппонент настолько плох, что туринцы вполне в состоянии одолеть «Эмполи» с разницей как минимум в 2 гола. Рекомендованная ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 (1,93).

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    «Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
    Источник: «Бомбардир»

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