В субботу вечером, 27 января, в Турине состоится поединок 22 тура итальянской Серии А. Местный «Ювентус» будет принимать гостей из Тосканы – «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Ювентус»

«Ювентус» воспользовался тем, что «Интер» играл матчи Суперкубка Италии и как минимум временно возглавил турнирную таблицу Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри набрали впечатляющую форму и одержали семь побед кряду с учетом всех соревнований. Очевидно, что «Ювентус» настраивается на очень серьезную борьбу за Скудетто.

«Эмполи»

Дела тосканцев идут не лучшим образом. Команда Давиде Николы застряла в зоне вылета в Серию Б и занимает предпоследнее место в элитном дивизионе итальянского футбола.

Личные встречи

Последние три матча соперников завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Ювентус» – «Эмполи»

Команда Макса Аллегри давно приучила к достаточно консервативному стилю игры, но оппонент настолько плох, что туринцы вполне в состоянии одолеть «Эмполи» с разницей как минимум в 2 гола. Рекомендованная ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 (1,93).