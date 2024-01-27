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    • «Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» – «Эмполи», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ювентус»: Щесны, Даниловский, Бремер, Ругани, Костич, МакКенни, Локателли, Миретти, Камбьясо, Влахович, Йилдыз.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Эмполи»: Каприле, Кэкачей, Валюкевич, Луперто, Исмайли, Грасси, Фаццини, Мале, Камбьяги, Шпенди, Гьяси.

    Главный тренер: Давиде Никола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Эмполи»

    «Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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