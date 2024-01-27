Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» – «Эмполи», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щесны, Даниловский, Бремер, Ругани, Костич, МакКенни, Локателли, Миретти, Камбьясо, Влахович, Йилдыз.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Эмполи»: Каприле, Кэкачей, Валюкевич, Луперто, Исмайли, Грасси, Фаццини, Мале, Камбьяги, Шпенди, Гьяси.

Главный тренер: Давиде Никола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Эмполи»