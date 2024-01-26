В субботу, 27 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Бетис». Встреча пройдет в Пальма-де-Мальорке и начнется в 23:00 (мск).

«Мальорка»

«Мальорка» – самая миролюбивая команда Примеры. В 21 туре команда 11 раз сыграла вничью, добыла 3 победы и потерпела 7 поражений. С 20 очками балеарцы занимают 15-е место в таблице, разница мячей – 19:25 (меньше забили только 2 команды).

Перед игрой с «Бетисом» островитяне выбили из Кубка Испании сенсационную «Жирону».

Последние результаты «Мальорки» в Примере:

«Бетис»

Севильцы в последних 7 матчах Примеры добыли лишь 1 победу. Сейчас у «Бетиса» 31 очко – 7 побед, 10 ничьих и 4 поражения. Это вторая самая «ничейная» команда лиги после «Мальорки». Разница мячей – 24:24.

Предыдущие результаты «Бетиса» в Примере:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

04.11.23 «Бетис» – «Мальорка» – 2:0;

19.03.23 «Бетис» – «Мальорка» – 1:0;

20.08.22 «Мальорка» – «Бетис» – 1:2;

20.02.22 «Бетис» – «Мальорка» – 2:1;

14.08.21 «Мальорка» – «Бетис» – 1:1.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Бетис»

Встречаются две самые миролюбивые команды Примеры, поэтому прогноз напрашивается сам собой – ничья с коэффициентом 3.20.