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    • «Мальорка» – «Бетис»: прогноз на матч 22 тура Примеры 27 января

    «Мальорка» – «Бетис»: прогноз на матч 22 тура Примеры 27 января

    В субботу, 27 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Бетис». Встреча пройдет в Пальма-де-Мальорке и начнется в 23:00 (мск).

    «Мальорка»

    «Мальорка» – самая миролюбивая команда Примеры. В 21 туре команда 11 раз сыграла вничью, добыла 3 победы и потерпела 7 поражений. С 20 очками балеарцы занимают 15-е место в таблице, разница мячей – 19:25 (меньше забили только 2 команды).

    Перед игрой с «Бетисом» островитяне выбили из Кубка Испании сенсационную «Жирону».

    Последние результаты «Мальорки» в Примере:

    «Бетис»

    Севильцы в последних 7 матчах Примеры добыли лишь 1 победу. Сейчас у «Бетиса» 31 очко – 7 побед, 10 ничьих и 4 поражения. Это вторая самая «ничейная» команда лиги после «Мальорки». Разница мячей – 24:24.

    Предыдущие результаты «Бетиса» в Примере:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:

    • 04.11.23 «Бетис» – «Мальорка» – 2:0;

    • 19.03.23 «Бетис» – «Мальорка» – 1:0;

    • 20.08.22 «Мальорка» – «Бетис» – 1:2;

    • 20.02.22 «Бетис» – «Мальорка» – 2:1;

    • 14.08.21 «Мальорка» – «Бетис» – 1:1.

    Прогноз на матч «Мальорка» – «Бетис»

    Встречаются две самые миролюбивые команды Примеры, поэтому прогноз напрашивается сам собой – ничья с коэффициентом 3.20.

    Источник: «Бомбардир»

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