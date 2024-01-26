В субботу, 27 января, в 22-м туре испанской Примеры сыграют «Мальорка» и «Бетис». Встреча пройдет в Пальма-де-Мальорке и начнется в 23:00 (мск).
«Мальорка»
«Мальорка» – самая миролюбивая команда Примеры. В 21 туре команда 11 раз сыграла вничью, добыла 3 победы и потерпела 7 поражений. С 20 очками балеарцы занимают 15-е место в таблице, разница мячей – 19:25 (меньше забили только 2 команды).
Перед игрой с «Бетисом» островитяне выбили из Кубка Испании сенсационную «Жирону».
Последние результаты «Мальорки» в Примере:
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20.01.24 «Вильярреал» – «Мальорка» – 1:1;
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13.01.24 «Мальорка» – «Сельта» – 1:1;
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03.01.24 «Реал» – «Мальорка» – 1:0.
«Бетис»
Севильцы в последних 7 матчах Примеры добыли лишь 1 победу. Сейчас у «Бетиса» 31 очко – 7 побед, 10 ничьих и 4 поражения. Это вторая самая «ничейная» команда лиги после «Мальорки». Разница мячей – 24:24.
Предыдущие результаты «Бетиса» в Примере:
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21.01.24 «Бетис» – «Барселона» – 2:4;
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13.01.24 «Бетис» – «Гранада» – 1:0;
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03.01.24 «Сельта» – «Бетис» – 2:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Примере:
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04.11.23 «Бетис» – «Мальорка» – 2:0;
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19.03.23 «Бетис» – «Мальорка» – 1:0;
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20.08.22 «Мальорка» – «Бетис» – 1:2;
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20.02.22 «Бетис» – «Мальорка» – 2:1;
-
14.08.21 «Мальорка» – «Бетис» – 1:1.
Прогноз на матч «Мальорка» – «Бетис»
Встречаются две самые миролюбивые команды Примеры, поэтому прогноз напрашивается сам собой – ничья с коэффициентом 3.20.
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