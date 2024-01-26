«Севилья» узнала у «Зенита» цену на Кассьерру

«Севилья» начала переговоры с «Зенитом» о переходе нападающего Матео Кассьерры.

Испанскому клубу известно о специальном пункте в контракте игрока.

Если колумбиец получает предложение из Европы, то «Зенит» не имеет права препятствовать его продаже.

Сейчас стороны обсуждают вариант аренды с опцией последующего выкупа. Петербуржцы рассчитывают заработать 9 миллионов евро.