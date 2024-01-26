«Севилья» узнала у «Зенита» цену на Кассьерру

«Севилья» начала переговоры с «Зенитом» о переходе нападающего Матео Кассьерры.
Испанскому клубу известно о специальном пункте в контракте игрока.
Если колумбиец получает предложение из Европы, то «Зенит» не имеет права препятствовать его продаже.
Сейчас стороны обсуждают вариант аренды с опцией последующего выкупа. Петербуржцы рассчитывают заработать 9 миллионов евро.
- 26-летний Кассьерра забил 14 голов в 16 матчах этого сезона РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.
- На него также претендуют два саудовских клуба.
- На Ближний Восток «Зенит» готов отпустить форварда за 15 млн евро.