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    «Севилья» узнала у «Зенита» цену на Кассьерру

    «Севилья» начала переговоры с «Зенитом» о переходе нападающего Матео Кассьерры.

    Испанскому клубу известно о специальном пункте в контракте игрока.

    Если колумбиец получает предложение из Европы, то «Зенит» не имеет права препятствовать его продаже.

    Сейчас стороны обсуждают вариант аренды с опцией последующего выкупа. Петербуржцы рассчитывают заработать 9 миллионов евро.

    • 26-летний Кассьерра забил 14 голов в 16 матчах этого сезона РПЛ. Он лучший бомбардир лиги.
    • На него также претендуют два саудовских клуба.
    • На Ближний Восток «Зенит» готов отпустить форварда за 15 млн евро.

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    Источник: твиттер журналиста Фернандо Серрано

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1706281327
    15 показалось много. Теперь 9. Ещё пару дней, Зенит заплатил полтос, за его переход в Севилью! :))))
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    Азбука
    1706283813
    Тут не тот случай, когда главное заработать деньги на трансфере. Важнее имидж для Зенита на будущее. Все будущие новобранцы клуба должны знать, что при хорошей игре их заметят в Европе, а Зенит не будет им чинить препятствий в дальнейшей карьере.
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