«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока

«Ботафого» сделал предложение «Зениту» об аренде полузащитника Вендела. По данным журналиста Уильяма Брума, клуб из Рио-де-Жанейро готов взять на себя всю зарплату игрока, а также заплатить российскому клубу за аренду.

Футболист попросил руководство «Зенита» принять предложение «Ботафого», так как хочет вернуться в Бразилию. Однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак выступает против ухода Вендела.

Клубы пока не смогли договориться о размере суммы обязательного выкупа игрока по окончании срока аренды.

Сообщается, что прошлым летом Семак был готов отпустить Вендела во «Фламенго», но от трансфера отказался «Зенит».