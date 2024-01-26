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    • «Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока

    «Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока

    «Ботафого» сделал предложение «Зениту» об аренде полузащитника Вендела. По данным журналиста Уильяма Брума, клуб из Рио-де-Жанейро готов взять на себя всю зарплату игрока, а также заплатить российскому клубу за аренду.

    Футболист попросил руководство «Зенита» принять предложение «Ботафого», так как хочет вернуться в Бразилию. Однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак выступает против ухода Вендела.

    Клубы пока не смогли договориться о размере суммы обязательного выкупа игрока по окончании срока аренды.

    Сообщается, что прошлым летом Семак был готов отпустить Вендела во «Фламенго», но от трансфера отказался «Зенит».

    • 26-летний Вендел в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит», забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
    • Сейчас он находится в расположении клуба на первом сборе. Летом прошлого года Вендел был оштрафован «Зенитом» за позднее возвращение из Бразилии.

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    Источник: страница Уильяма Брума в соцсети X

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    Сегодня, 11:10
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilichkadr
    1706258370
    Не понятный Уильям очередную пургу несёт. Отдать Вендела, да ещё в аренду перед заключительным этапом сезона может только параноик. Не иначе журналюга больной на всю голову........
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    СпорЦмен
    1706258582
    Куй вам, а не аренда! Совмем за дебилов нас держите? Это всеравно, если, когда Месси было 26 лет, его Зенит арендавал. :))) Источнику больше не наливать!
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    acor94
    1706259250
    Надо отдавать. Игрок прямо сказал, что не хочет играть. Так он и не будет. А сёма жопу ему лижет. Не хорошо.
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    BarStep
    1706260286
    Насильно мил не будешь… Если это конечно правда
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